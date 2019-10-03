Россиянам подсказали способ сэкономить на отоплении
Наиболее эффективным способ сэкономить на отоплении является установка индивидуального счетчика тепла. Такую точку зрения высказал заместитель руководителя центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.
Специалист отметил, что установка счетчика позволит регулировать температуру батарей в помещении и снизить плату в конце месяца.
Кроме того, показания счетчиков предоставят объективную картину затрат и подстегнут ресурсоснабжающие организации экономить топливо, которые они приобретают для выработки тепла, сообщает Ura.ru.
Однако с такой точкой зрения не согласился вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он отметил, что никакие счетчики не покажут объективную картину, если в жилом доме выбиты или распахнуты окна, а также текут трубы, передает РИА ФАН.
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