Россиянам подсказали способ сэкономить на отоплении

Специалист отметил, что установка счетчика позволит регулировать температуру батарей в помещении и снизить плату в конце месяца.

Кроме того, показания счетчиков предоставят объективную картину затрат и подстегнут ресурсоснабжающие организации экономить топливо, которые они приобретают для выработки тепла, сообщает Ura.ru.

Однако с такой точкой зрения не согласился вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он отметил, что никакие счетчики не покажут объективную картину, если в жилом доме выбиты или распахнуты окна, а также текут трубы, передает РИА ФАН.

