«Не годен один из 100!»: Соболев заявил, что медосмотры нужно ввести с 14 лет
Нужно восстановить систему медосмотров, Вооруженные силы РФ должны быть способны выполнить любую задачу в любое время, отметил в эфире НСН депутат Виктор Соболев.
Медосмотры в России необходимо ввести с 14 лет для того, чтобы здоровье военнообязанных граждан можно было поправить до службы в армии, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в интервью НСН.
Ранее Минобороны РФ предложило изменить организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы. В проекте инициативы указывается, что при этом будет учтен опыт СВО. Так, речь идет о медкомиссиях при постановке на воинский учет, призыве на срочную службу, заключении контрактов с Минобороны, при зачислении в мобилизационный резерв и при призыве на военные сборы. Соболев объяснил, что инициатива направлена на совершенствование системы медосмотров.
«В советское время медосмотры были для всех граждан. Помню, когда выдают паспорт в 14 лет, проходишь комиссию на состояние здоровья, тебя ставят на учет в военном комиссариате. В принципе, так и должно быть. Потом, в условиях демократических реформ, когда все платное, этого не стало… Сейчас хотят изначально вести человека: здоров он или нет, может служить или не может. Это восстановление нормального медосвидетельствования в этом плане. В советское время был не годен один из 100, все были годны, все служили: студенты и так далее. Вооруженные силы у нас способны были выполнить в любое время любую задачу. Сейчас очень сложная военно-политическая обстановка вокруг РФ. Конечно, нужно восстановить в том числе систему медосмотров, начиная где-то с 14 лет. Возможно, дать рекомендации человеку, если у него есть заболевания, которые можно исправить до того, как он станет необходим для службы в армии, вылечить его. В армии, конечно, больные не нужны», - сказал Соболев.
Он напомнил, что добровольцы для участия в спецоперации проходят медосвидетельствование в упрощенном порядке. В этом плане, указал Соболев, медики делают «анализ с учетом СВО».
«Нужно спросить у медиков, что они наблюдают «с учетом спецоперации». Но мне кажется, что кардинально ничего не может измениться. Дело в том, что у нас еще есть добровольцы кроме военнослужащих по контракту и мобилизованных. Они вообще упрощенно проходят медосвидетельствование, потому что есть люди в солидном возрасте, с хроническими заболеваниями. Наверное, в этом плане медики делают какой-то анализ. И, безусловно, они должны стоять на том, чтобы все были здоровы, начиная с самого детского возраста. Люди должны быть здоровы выполнять обязанности не только воинские, но и трудиться где-то нормально. Здравоохранение нужно серьезно улучшать», - резюмировал собеседник НСН.
На сайте Минобороны сообщается, что первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется комиссией по постановке граждан на воинский учет с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет, передает «Радиоточка НСН».
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