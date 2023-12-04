Новые медкомиссии и двухлетняя служба? Численность ВС РФ увеличивают без мобилизации

Речь идет о медкомиссиях при постановке на воинский учет, призыве на срочную службу, заключении контрактов с Минобороны, при зачислении в мобилизационный резерв и при призыве на военные сборы. Предполагаемый срок вступления в силу – декабрь 2024 года.

УВЕЛИЧЕНИЕ ШТАТА АРМИИ И КОНТРАКТНИКИ

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря подписал указ, который увеличивает штатную численность армии на 170 тысяч человек. Общий штат вооруженных сил теперь будет составлять 2 209 130 человек, из них 1 320 000 военнослужащих. Тогда же Минобороны заявило, что будет увеличивать штат постепенно, за счет контрактников. Подчеркивалось, что мобилизация в связи с новым указом не планируется.

Также военное ведомство заявляло, что повышение численности ВС РФ обусловлено «ростом угроз» для России, связанных с проведением спецоперации и продолжающимся расширением НАТО.

«В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО»,— говорится в сообщении.

При этом предыдущим указом Путина от 25 августа 2022 года штатная численность армии была увеличена на 137 тысяч человек, общий штат вооруженных сил составлял 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих.

Между тем в России продолжается набор контрактников. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 1 декабря заявил, что на военную службу в интересах объединенной группировки войск с 1 января по 1 декабря приняли уже свыше 452 тысяч человек.