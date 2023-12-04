Новые медкомиссии и двухлетняя служба? Численность ВС РФ увеличивают без мобилизации
Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников. Между тем Путин увеличил штатную численность армии, а в Госдуме призывают вернуть двухлетнюю службу по призыву.
Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта спецоперации. Такие данные следуют из опубликованного на портале правовой информации анонса проекта предложения Минобороны РФ.
«Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», - говорится на портале в основании к подготовке проекта.
В документе указывается, что нормативные изменения будут внесены в Положение о военно-врачебной экспертизе, которое определяет категории годности к военной службе в зависимости от наличия определенных заболеваний.
Речь идет о медкомиссиях при постановке на воинский учет, призыве на срочную службу, заключении контрактов с Минобороны, при зачислении в мобилизационный резерв и при призыве на военные сборы. Предполагаемый срок вступления в силу – декабрь 2024 года.
УВЕЛИЧЕНИЕ ШТАТА АРМИИ И КОНТРАКТНИКИ
Президент РФ Владимир Путин 1 декабря подписал указ, который увеличивает штатную численность армии на 170 тысяч человек. Общий штат вооруженных сил теперь будет составлять 2 209 130 человек, из них 1 320 000 военнослужащих. Тогда же Минобороны заявило, что будет увеличивать штат постепенно, за счет контрактников. Подчеркивалось, что мобилизация в связи с новым указом не планируется.
Также военное ведомство заявляло, что повышение численности ВС РФ обусловлено «ростом угроз» для России, связанных с проведением спецоперации и продолжающимся расширением НАТО.
«В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО»,— говорится в сообщении.
При этом предыдущим указом Путина от 25 августа 2022 года штатная численность армии была увеличена на 137 тысяч человек, общий штат вооруженных сил составлял 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих.
Между тем в России продолжается набор контрактников. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 1 декабря заявил, что на военную службу в интересах объединенной группировки войск с 1 января по 1 декабря приняли уже свыше 452 тысяч человек.
«Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности, Москвы, Севастополя, Чеченской Республики, к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск», — говорил он.
Зампред Совбеза также особо отметил вклад руководства Чечни, благодаря которому на передовую направили свыше 30 тысяч человек. Кроме того, Медведев подчеркнул, что более 15 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе (Чечня).
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ И МОБИЛИЗАЦИЯ
Между тем продолжается осенний призыв. На этом фоне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 15 ноября заявлял, что осенний призыв в армию проходит без нареканий и эксцессов. По его словам, ни в одном из регионов не было зафиксировано скандалов и происшествий, связанных с проведением призывных мероприятий.
«Мы ничего про призыв не слышим, ни в новостях, ни в публичных выступлениях депутатов и общественников. Значит, никаких проблем нет — а те, что все же вдруг возникают, решаются оперативно и компетентно»,— сказал Картаполов в интервью «Парламентской газете».
Таким образом, депутат назвал отсутствие резонансных новостей о призыве признаком качественной работы военкоматов.
Указ об осеннем призыве на срочную военную службу Путин подписал 29 сентября. Согласно документу, в армию призовут 130 тысяч человек. Осенью прошлого года призвали 120 тысяч человек. Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря.
Замначальника управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявлял, что призывников не будут направлять в новые регионы для участия в спецоперации. Он подчеркивал, что после прохождения срочной службы они будут своевременно уволены и направлены домой.
Тем временем российские власти продолжают заявлять, что проводить мобилизацию не планируется. В частности, по словам депутата Госдумы Андрея Гурулева, вопрос о мобилизации не рассматривается, однако для повышения боеспособности следует вернуть двухлетний срок службы в армии.
«Служить срочную службу надо два года, тогда решится проблема с количеством призывников, второе — качество подготовки мобилизационного ресурса», — заявил Гурулев в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что для того, чтобы призвать больше срочников на действующий срок службы в один год, необходимо будет забрать большое количество молодых людей с производства. В то же время, указал он, их боеспособность в реальности будет невысока.
С 1996 года штатная численность военнослужащих армии и других войск устанавливается указами президента. Всего с 1997 года было опубликовано девять таких указов. Нынешний указ Владимира Путина о штатной численности ВС РФ стал десятым, передает «Радиоточка НСН».
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