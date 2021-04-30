«Не глухая стена». Россиянам разъяснили, где теперь получать визы в США

«На территории России за визами можно обратиться в Консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке. Кроме того, россияне могут оформить визы в США в любых других странах, куда сейчас можно доехать. Например, в Прибалтике», - сказал Лозанский.

Президент Американского университета в Москве также подтвердил, что ему как гражданину США утром пришло уведомление, в котором американцам, у которых истекают визы, рекомендовано покинуть Россию до 15 июня.

«Я являюсь гражданином США и получил утром сообщение, в котором есть приписка. Там сказано, что тем, кто очень хочет остаться, - это касается бизнеса, семей, смешанных браков, - нужно обратиться в МВД с расчетом на то, что это ведомство сможет продлить визу и чем-то помочь американцам. Так что пока это не совсем глухая стена», - рассказал собеседник НСН.

При этом он назвал нынешнюю ситуацию в российско-американских отношениях «низшей точкой», высказав мнение, что «дно еще не достигнуто».

Со своей стороны, президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россияне и раньше предпочитали оформлять визы в США не в Москве, а за рубежом.

«Люди, которые хотят съездить в США не как туристы, а самостоятельно, оформляют визы вообще в других странах, таких как Грузия или Польша. А в Москве с получением виз большая проблема», - отметил Гончаров.

По его словам, в США практически не ездят российские туристы, поэтому новые ограничения не навредят российской туриндустрии.

«Рынок выездного туризма в Америку совсем небольшой. Это (США - прим. НСН) настолько немассовая для туристов страна, что с ней даже сложно сравнить какую-либо из европейских стран», - заключил собеседник НСН.