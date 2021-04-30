«Не глухая стена». Россиянам разъяснили, где теперь получать визы в США
Ограничения посольства США в Москве оставляют россиянам несколько возможностей получить американскую визу, сказал «Радиоточке НСН», президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
Граждане России имеют несколько вариантов для получения виз в США, несмотря на ограничения, введенные американским посольством в Москве, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
Ранее в пятницу посольство США в Москве сообщило о сокращении штата сотрудников консульства на 75%, а также о прекращении с 12 мая выдачи россиянам любых неиммиграционных виз, кроме дипломатических.
«На территории России за визами можно обратиться в Консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке. Кроме того, россияне могут оформить визы в США в любых других странах, куда сейчас можно доехать. Например, в Прибалтике», - сказал Лозанский.
Президент Американского университета в Москве также подтвердил, что ему как гражданину США утром пришло уведомление, в котором американцам, у которых истекают визы, рекомендовано покинуть Россию до 15 июня.
«Я являюсь гражданином США и получил утром сообщение, в котором есть приписка. Там сказано, что тем, кто очень хочет остаться, - это касается бизнеса, семей, смешанных браков, - нужно обратиться в МВД с расчетом на то, что это ведомство сможет продлить визу и чем-то помочь американцам. Так что пока это не совсем глухая стена», - рассказал собеседник НСН.
При этом он назвал нынешнюю ситуацию в российско-американских отношениях «низшей точкой», высказав мнение, что «дно еще не достигнуто».
Со своей стороны, президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россияне и раньше предпочитали оформлять визы в США не в Москве, а за рубежом.
«Люди, которые хотят съездить в США не как туристы, а самостоятельно, оформляют визы вообще в других странах, таких как Грузия или Польша. А в Москве с получением виз большая проблема», - отметил Гончаров.
По его словам, в США практически не ездят российские туристы, поэтому новые ограничения не навредят российской туриндустрии.
«Рынок выездного туризма в Америку совсем небольшой. Это (США - прим. НСН) настолько немассовая для туристов страна, что с ней даже сложно сравнить какую-либо из европейских стран», - заключил собеседник НСН.
Посольство США в Москве 30 апреля обнародовало заявление о сокращении с 12 мая количества оказываемых услуг. В частности, дипмиссия продолжит оказывать «экстренные» услуги гражданам США и прекратит оформлять россиянам неиммиграционные визы. Штат сотрудников консульства будет сокращен на 75%. В дипмиссии утверждают, что на такие действия их «вынудили» решения правительства РФ.
Российско-американские отношения обострились после введения 15 апреля Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы. Президент России Владимир Путин подписал 23 апреля указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств, в том числе, США. В частности, посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений таких стран будут ограничены в заключении трудовых договоров с физлицами, которые находятся на территории России.
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