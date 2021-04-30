Песков прокомментировал решение посольства США не выдавать неиммиграционные визы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последний год единицы россиян смогли получить неиммиграционные визы, сообщает РИА Новости.
Комментируя решение посольства США в Москве прекратить обработку заявок на неиммиграционные визы представитель Кремля отметил, что, по сути, ситуация от этого никак не изменится.
«Эти визы просто невозможно было получить, поэтому в этом плане ничего не меняется», - резюмировал Песков
Ранее в посольстве США в Москве рассказали, что с 12 мая будет сокращено количество оказываемых консульских услуг, сообщает RT. В частности, будет приостановлено рассмотрение документов для получения виз.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- Ургант предложил замедлить Pornhub в России
- Украинский депутат поблагодарил нацистов за победу в войне
- Более 1,5 млн человек приняли участие в «Диктанте Победы»
- Собянин открыл сезон фонтанов в Москве
- Билборд с певицей Монеточкой появился в Нью-Йорке
- Песков: новогодние каникулы из-за длинных майских праздников сокращать не будут
- Песков прокомментировал решение посольства США не выдавать неиммиграционные визы
- Кремль ждет от Киева предложений по встрече Путина и Зеленского
- В Кремле приветствовали решение Таджикистана и Киргизии о прекращении огня
- Песков не увидел «ничего противоправного» в ругани губернатора Коми с депутатом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru