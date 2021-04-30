Песков прокомментировал решение посольства США не выдавать неиммиграционные визы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последний год единицы россиян смогли получить неиммиграционные визы, сообщает РИА Новости.

Комментируя решение посольства США в Москве прекратить обработку заявок на неиммиграционные визы представитель Кремля отметил, что, по сути, ситуация от этого никак не изменится.

«Эти визы просто невозможно было получить, поэтому в этом плане ничего не меняется», - резюмировал Песков

Ранее в посольстве США в Москве рассказали, что с 12 мая будет сокращено количество оказываемых консульских услуг, сообщает RT. В частности, будет приостановлено рассмотрение документов для получения виз.