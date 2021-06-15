«Не экономить!» Как одеться на выпускной и сколько это стоит
В преддверии выпускных историк моды призвал не экономить на костюме, а в Национальном Родительском Комитете подсчитывают, во сколько обойдется праздничный вечер.
В России средняя стоимость платья на выпускной в этом году составила 2,5 тысячи рублей, что на 25% выше, чем в 2019 году, сообщает сервис «Авито». Дороже всего обойдется платье в Воронеже - в среднем 4 тысячи, в Москве – 3 тысячи, а самые дешевые наряды можно купить в Ижевске, Кирове и Челябинске: 1000, 1100 и 1300 рублей соответственно.
Цены в целом выросли больше, чем на 25%, а в условиях пандемии траты на выпускной станут ощутимыми для российских семей, заявил исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Здесь одним платьем не ограничивается, выпускной – это комплексная трата для любого родителя. В этом году все родители ощутили рост цен не только на 25%, но и более кратное подорожание разных вещей, которые требуются для выпускного. В основном же траты на продукты питания, напитки, я вообще не учитываю алкоголь, конечно. Цены в ресторанах поднялись на 30-40%», - отметил Оболонский.
По его словам, цены на проведение выпускного вечера очень варьируются в зависимости от региона и пожеланий выпускников.
«Одно дело – выпускной в городе Урюпинске. Это так же, как рюкзачок школьника на первое сентября. У нас в каких-то регионах его стоимость составила 4 тысячи рублей, а в каких-то уходила за 15, 20, 30 тысяч. Все зависит от школы и региона. Градация у нас очень большая. Выпускной можно организовать и за 10 тысяч рублей, а можно гораздо дороже. Ценники абсолютно разные. Сейчас, конечно, в период постпандемийный, когда многие еще не восстановили рабочий режим, а зарплата не восстановилась до уровня доковидного, для бюджета это будет еще более существенно. Костюм, например, меньше 15 тысяч вряд ли найдется, плюс ботинки. Я не говорю о низком сегменте рынка, я о среднем говорю. Плюс нужно на сам праздник потратить, на продукты питания, на организацию», - объяснил Оболонский.
В свою очередь, историк моды Александр Васильев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал молодых людей не экономить на костюме, который может еще не раз их выручить.
«Я знаю, что это трата, но им этот костюм будет служить еще очень долго. Молодые люди должны быть в серых, темно-синих, бежевых костюмах, которые им пригодятся на всю жизнь», - отметил он.
Историк моды рассказал также, какой образ будет актуален для девушек на выпускном вечере в этом году.
«Стиль нью-лук – лучший для девушек, приталенный, расклешенный, закрывающий колени, никаких мини, никаких прозрачных транспарентностей. Самые модные цвета – желтый, зеленый, белый, благородный розовый или фуксиевый», - добавил он.
Ранее сообщалось, что выпускной для московских школьников, который традиционно организуют в парке Горького, власти отменили на фоне пандемии коронавируса. Выпускные вечера будут организованы в школах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
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