«Не экономить!» Как одеться на выпускной и сколько это стоит

В России средняя стоимость платья на выпускной в этом году составила 2,5 тысячи рублей, что на 25% выше, чем в 2019 году, сообщает сервис «Авито». Дороже всего обойдется платье в Воронеже - в среднем 4 тысячи, в Москве – 3 тысячи, а самые дешевые наряды можно купить в Ижевске, Кирове и Челябинске: 1000, 1100 и 1300 рублей соответственно.

Цены в целом выросли больше, чем на 25%, а в условиях пандемии траты на выпускной станут ощутимыми для российских семей, заявил исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Здесь одним платьем не ограничивается, выпускной – это комплексная трата для любого родителя. В этом году все родители ощутили рост цен не только на 25%, но и более кратное подорожание разных вещей, которые требуются для выпускного. В основном же траты на продукты питания, напитки, я вообще не учитываю алкоголь, конечно. Цены в ресторанах поднялись на 30-40%», - отметил Оболонский.

По его словам, цены на проведение выпускного вечера очень варьируются в зависимости от региона и пожеланий выпускников.