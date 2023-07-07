«Безнаказанность и доброта»: За покупку детям алкоголя грозит штраф до пяти тысяч рублей
Почетный адвокат России Людмила Айвар заявила НСН, что зачастую взрослые «по-доброму» покупают ребенку алкоголь и сигареты, а штрафы по таким делам взыскиваются редко.
За вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции грозит штраф до пяти тысяч рублей, но такие штрафы взыскиваются редко, заявила почетный адвокат России Людмила Айвар в разговоре с НСН.
Ранее десять подростков госпитализировали в Свердловской области после употребления алкоголя. По данным СМИ, сотрудники полиции в Первоуральске ищут девушку, которая купила пиво для школьников, из-за чего те и отравились. Утверждается, что большинству из них было по 13 лет.
«Отравление и летальный исход – это не вина этой девушки, она исключительно совершила административное правонарушение. Есть статья 6.10, которая влечет ответственность за продажу алкогольной продукции детям младше 18 лет, там же предусмотрено наказание за вовлечение несовершеннолетнего в употребление такой продукции. Эта статья, скорее всего, будет применена к этой даме, если она будет установлена. Там максимальный штраф до пяти тысяч рублей», - рассказала она.
По ее словам, штрафы по подобным делам взыскиваются редко, такая безнаказанность и «сердобольность» граждан пагубно влияют на детей.
«Это звучит не так мягко в том случае, если человек живет на прожиточный минимум. Но это не останавливает от совершения подобных поступков, потому что взыскать его практически невозможно. Как заставить его эти пять тысяч заплатить? Будет копиться просто этот штраф. Бывает как? Ребята подходят и говорят «дядь, купи мне пачку сигарет» или еще что-то, а все же такие сердобольные, добрые люди. Никто не думает, что это пагубно влияет на ребенка. Тут безнаказанность абсолютная», - резюмировала адвокат.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что в нескольких регионах от отравления суррогатным сидром пострадали более 100 человек, более 30 умерли. В МВД РФ выяснили, что алкогольный напиток был изготовлен из спирта, который украли со склада полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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