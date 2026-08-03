В России заявили о пройденном пике бензинового кризиса
Пик бензинового кризиса в России пройден. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
По его словам, сложности и ограничения ещё есть в нескольких регионах, однако в подавляющем большинстве субъектов страны «всё нормализовалось» и на АЗС есть практически весь бензин.
«Я сегодня ездил по федеральной трассе, объездил несколько субъектов, и бензин был», - сказал парламентарий.
Ананских также выразил надежду, что в дальнейшем правительство страны не допустит возникновения новых проблем с топливом.
Ранее российский кабмин продлил запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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