В России заявили о пройденном пике бензинового кризиса

По его словам, сложности и ограничения ещё есть в нескольких регионах, однако в подавляющем большинстве субъектов страны «всё нормализовалось» и на АЗС есть практически весь бензин.

«Я сегодня ездил по федеральной трассе, объездил несколько субъектов, и бензин был», - сказал парламентарий.

Ананских также выразил надежду, что в дальнейшем правительство страны не допустит возникновения новых проблем с топливом.

Ранее российский кабмин продлил запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

