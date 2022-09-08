«Выбор должен быть»: Депутат Метелев о запрете пропаганды идеи чайлдфри

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о запрете пропаганды идеи чайлдфри среди несовершеннолетних. В пояснительной записке сказано, что сторонники идеологии чайлдфри распространяют идеи, формирующие основу деструктивного асоциального поведения, а именно добровольный отказ от детей. Метелев одобрил законопроект, однако отметил, что люди, сознательно отказавшиеся от того, чтобы заводить детей, вправе принимать такое решение, не навязывая его другим.

«Я считаю, что каждый волен сделать выбор, становиться родителями или нет. Это право у человека невозможно отнять, нельзя принудить кого-либо иметь или не иметь детей. Это не подходит под такое понятие, как чайлдфри. Но деятельность, которую ведут организованные группы, пропагандирующие отказ от детей, совершенно точно не соответствует национальным интересам. А приоритет нашей страны, как и любой другой, — развитие демографии и увеличение рождаемости. Сегодня мы имеем в среднем 1,8 ребёнка на семью. Для того, чтобы нация развивалась, этот показатель должен быть равен 2,3. В связи с этим и реализуются такие программы, как материнский капитал, семейная ипотека, поддержка многодетных семей и многое другое. Если же люди целенаправленно, профессионально занимаются тем, что убеждают других отказываться от детей, такая деятельность ведёт Россию в бездну депопуляции. Так что вполне вероятно, что законопроект о запрете идеологии чайлдфри нужен», — подчеркнул депутат.

Как считает собеседник НСН, сегодня правительство принимаемыми мерами подчёркивает приоритетность решения демографической проблемы в России, однако объём поддержки семей с детьми должен расти год за годом.

«На протяжении последних пяти лет поддержка семей с детьми — государственный приоритет. Вы сами видите, что осуществляются выплаты и на второго, и на третьего ребёнка, и во время пандемии коронавируса в первую очередь поддерживаются семьи с детьми, и к 1 сентября была обеспечена единовременная выплата. Есть абсолютно логичная фокусировка государства на финансовую поддержку семей с детьми. Но замечу, что поддержка не бывает достаточной. Разумеется, должен быть увеличен объём поддержки, как финансовой, так и нефинансовой, для того, чтобы семьи, в которых рождаются дети, были уверены в завтрашнем дне и понимали, что государство их поддержит с точки зрения медицинского, социального обслуживания, жилья, образования для детей. Уверен, что этот тренд сохранится и в дальнейшем», — заключил Метелев.

Ранее стало известно, что почти 2/3 россиян, у которых есть дети, заявили о росте расходов на содержание ребёнка по сравнению с прошлым годам.

