Россияне рассказали, насколько выросли их расходы на содержание детей
Почти 2/3 россиян, у которых есть дети, заявили о росте расходов на содержание ребенка по сравнению с прошлым годом. Такие результаты показал опрос, проведенный в крупных российских городах в августе компанией «Ингосстрах» и Финансовым университетом при правительстве РФ.
Каждый второй (50,5%) респондент заявил, что его расходы на содержание ребёнка выросли до 1,5 раза, у 15,3% эта статья расходов за год выросла более чем в 1,5 раза. В среднем семьи с детьми до 18 лет тратят на одного ребёнка 11,7 тыс. рублей.
Самые большие ежемесячные расходы отмечаются в Тюмени (20,3 тыс. рублей на ребёнка), Москве (15,8 тыс. рублей), Хабаровске (15, 7 тыс. рублей), Липецке (15,2 тыс. рублей) и Челябинске (14,5 тыс. рублей). Больше тратить на детей позволяют себе наиболее состоятельные семьи.
Приоритетная часть расходов, от которых родители чаще всего не готовы отказаться, - это затраты на отдых детей (до 31,4% в структуре расходов домохозяйств), а также затраты на лечение и оздоровление ребенка – 18,6%. Важное значение родители придают музыкальной школе и языковым курсам для детей.
Часть семей при этом готова обсуждать страхование детей, показало исследование. Так, 3,3% домохозяйств с детьми готовы обсуждать тему приобретения полиса страхования от несчастного случая (НС) для ребенка, а 9,8% – приобретение полиса ДМС. Чаще всего о приобретении полиса ДМС для ребенка задумываются семьи в Екатеринбурге, Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге и Кемерове.
«На протяжении последних лет мы отмечаем устойчивый спрос на полисы ДМС для детей. Опыт и компетенции «Ингосстраха» в области медицинского страхования позволили нам сформировать программы, максимально удовлетворяющие потребностям клиентов. По своему усмотрению родители могут включить в полис ДМС для ребенка разные наборы опций: амбулаторно-поликлинические услуги, стоматологическую помощь, неотложную помощь в условиях стационара», - отметил заместитель генерального директора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов.
По его словам, есть возможность выбрать и конкретные клиники, в которых дети будут получать медуслуги.
«В преддверии учебного года и начала сезона простудных заболеваний полисы добровольного медицинского страхования станут надежными помощниками в защите здоровья детей», – добавили в компании «Ингосстрах».
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