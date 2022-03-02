Золотая середина. В РАН объяснили позицию по «военной операции»

Наука не сможет полноценно существовать в России без взаимодействия с учеными из других стран, заявил НСН Юрий Балега. 

Российская академия наук нашла свое место в споре о позициях "За" и "Против", рассказал вице-президент РАН Юрий Балега в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Если российская наука останется в изоляции из-за санкций, то это приведет к негативным последствиям, поэтому ученым всего мира необходимо объединиться, чтобы взаимодействие между сообществом оставалось.

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Ранее более шести тысяч российских ученых и научных журналистов подписали открытое письмо против военной операции на Украине.

«Конечно же, не все ученые разделяют эту точку зрения. К примеру, в Российской академии наук много разных ученых. Есть люди, которые выступают в поддержку курса, по которому сейчас идет государство, а есть те люди, которые против. Это очень разные позиции. Академия наук как единое сообщество готовит общую усредненную точку зрения, которая будет опубликована на сайте РАН. Ее суть в том, что несмотря на сложнейшие поражения, с которыми мы сейчас столкнулись, ученые всего мира и России должны приложить все усилия для сохранения тех научных связей, которые сложились за много десятилетий», - сказал Балега.

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При этом он отметил, что наука не сможет полноценно существовать в изоляции от остальных стран мира.

«Наука сегодня по определению интернациональна во всем мире. Она, конечно, не может существовать в одной отдельно взятой стране. Поэтому, если наша наука останется в изоляции – будут негативные последствия. Но мы должны делать все возможное для того, чтобы какое-то взаимодействие между учеными мира сохранялось. Будем стараться», - резюмировал Балега.

Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции на территории Украины. После начала операции страны Запада осудили Россию и ввели против нее санкции. В частности, часть международных научных мероприятий, которые планировалось провести в России, переносят или отменяют.

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ФОТО: vlasti.net
ТЕГИ:СанкцииУченыеРАНРоссия
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