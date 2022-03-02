Золотая середина. В РАН объяснили позицию по «военной операции»

При этом он отметил, что наука не сможет полноценно существовать в изоляции от остальных стран мира.

«Наука сегодня по определению интернациональна во всем мире. Она, конечно, не может существовать в одной отдельно взятой стране. Поэтому, если наша наука останется в изоляции – будут негативные последствия. Но мы должны делать все возможное для того, чтобы какое-то взаимодействие между учеными мира сохранялось. Будем стараться», - резюмировал Балега.

Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции на территории Украины. После начала операции страны Запада осудили Россию и ввели против нее санкции. В частности, часть международных научных мероприятий, которые планировалось провести в России, переносят или отменяют.

