Волшебная таблетка? Эксперты оценили связь депрессий россиян со спецоперацией
Нелли Игнатьева сказала в эфире НСН, что весной всегда наблюдается сезонный спрос на антидепрессанты, а Леонора Бедерова указала, что таблетки – не панацея.
Эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», не считают, что спецоперация на Украине заставила россиян принимать больше антидепрессантов.
Ранее были названы самые «депрессивные» регионы России. По данным РБК, в ТОП-5 по употреблению антидепрессантов вошли Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Калужская и Ростовская области.
«Люди принимали антидепрессанты, как до спецоперации, так и во время нее. Во время любого стресса люди больше нуждаются в антидепрессантах, но это не означает, что они больны», - сказала «Радиоточке НСН» врач-психиатр, член Международной психоаналитической ассоциации, президент Московской группы психоаналитиков Леонора Бедерова.
При этом она подчеркнула, что таблетки не могут служить панацеей от плохого настроения
«Назначает антидепрессанты только врач, постоянно сидеть на таблетках нельзя, может возникнуть привыкание, изменение реакции», - предупредила психиатр.
Со своей стороны, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева сказала «Радиоточке НСН», что весной всегда возникает сезонный спрос на антидепрессанты.
«Это картина сезонного спроса. Нет ничего страшного, если есть рост относительно предыдущих сезонов. Весна и осень – это характеристика. Это не надо привязывать к какой-либо иной ситуации – внутренней или внешней», - заключила собеседница НСН.
В середине апреля руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов говорил «Радиоточке НСН», что на фоне спецоперации на Украине у россиян отмечается депрессивное состояние, а в дальнейшем может проявиться и физическая агрессия к окружающим.
Он посоветовал не смотреть телевизор и не читать новости, чтобы сохранить стабильное психическое состояние.
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