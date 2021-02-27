«Не будьте Инстасамкой!» Ягудин о современных героях у детей

«Очень хочется верить в этот опрос, но, к сожалению, суровая правда такова, что для многих школьников кумирами являются плохо поющие и танцующие блогеры из TikTok, матерящиеся Инстасамки и рэперы. Сейчас многие дети хотят быть не пожарными или врачами, а блогерами. Это тоже профессия, но есть профессиональные блогеры-журналисты, а есть такие, как Инстасамка. Вот такой быть не нужно», – сказал он.

Инстасамка - так называет себя блогер и рэп-исполнитель Дарья Зотеева. На этой неделе она попала под огонь критики из-за весьма некрасивого поступка. 20-летняя девушка выгнала своих визажистов из квартиры и выбросила за дверь их вещи, из-за того, что они опоздали, а затем сожгла деньги, которые должна была им заплатить. После этого певица Клава Кока отказалась записывать с Инстасамкой совместный трек, а саму Зотееву неизвестные облили зелёнкой.

Также Ягудин в эксклюзивном интервью НСН выразил уверенность, что японцы организуют безопасную Олимпиаду в Токио.

