«Не будьте Инстасамкой!» Ягудин о современных героях у детей

Фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в эфире НСН раскритиковал современных кумиров молодежи.

Российские школьники рассказали о своих героях. Для большинства таковыми являются их родители. Второе место заняли персонажи кино и мультфильмов – в частности, Железный человек и Человек-паук. Для остальных примером подражания стали участники Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» со ссылкой на результаты опроса.

Фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в эфире НСН признался, что ему тяжело верить в правдоподобность такого опроса, учитывая многомиллионную аудиторию некоторых «непрофессиональных» блогеров.

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«Очень хочется верить в этот опрос, но, к сожалению, суровая правда такова, что для многих школьников кумирами являются плохо поющие и танцующие блогеры из TikTok, матерящиеся Инстасамки и рэперы. Сейчас многие дети хотят быть не пожарными или врачами, а блогерами. Это тоже профессия, но есть профессиональные блогеры-журналисты, а есть такие, как Инстасамка. Вот такой быть не нужно», – сказал он.

Инстасамка - так называет себя блогер и рэп-исполнитель Дарья Зотеева. На этой неделе она попала под огонь критики из-за весьма некрасивого поступка. 20-летняя девушка выгнала своих визажистов из квартиры и выбросила за дверь их вещи, из-за того, что они опоздали, а затем сожгла деньги, которые должна была им заплатить. После этого певица Клава Кока отказалась записывать с Инстасамкой совместный трек, а саму Зотееву неизвестные облили зелёнкой.

Также Ягудин в эксклюзивном интервью НСН выразил уверенность, что японцы организуют безопасную Олимпиаду в Токио.

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ФОТО: РИА Новости
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