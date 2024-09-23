«Имидж подтаял»: Telegram официально пообещал спецслужбам данные пользователей

«Ровно в таком ключе все это и было раньше. Единственное различие лишь в том, что так это публично не заявлялось никогда, и в том, что Павел Дуров и мессенджер в этом смысле очень сильно тормозили. У Франции претензия в том, что их запросы крайне медленно рассматривались. Это не автоматический механизм, команда Telegram должна была разобраться, существует ли такая ситуация, прежде чем выдавать номера телефонов и IP-адреса», - объяснил он.

По его словам, претензии от властей Франции могут заставить команду Telegram нанять дополнительный штат для рассмотрения запросов, при этом на фоне скандала мессенджер совсем не теряет аудиторию.

«Теперь вопрос в том, как быстро это все будет обрабатываться, они сотрудничали практически со всеми странами по запросу. Возможно, компания расширит состав людей, которые этим занимаются, вариантов много. Ничего нового в этом смысле. Я думаю, что спорные вопросы будут решать юристы Telegram, внутренняя команда. Что касается имиджа компании, имидж самого защищенного мессенджера, конечно, подтаял. С другой стороны, активность людей довольно высокая сейчас, поэтому мессенджер получает новых людей. Поэтому все-таки соотношение это в плюс, Telegram растет», - подытожил собеседник НСН.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре заявил, что первое заявление Павла Дурова после задержания в Париже говорит о том, что основатель Telegram начал торговаться с властями Франции, передает «Радиоточка НСН».



