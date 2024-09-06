«Его прогнут»: Клименко заявил, что Дуров начал торговаться с Францией
Павел Дуров лукавит, когда говорит о том, что готов покинуть рынок европейской страны, с которой не удалось договориться о «правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью», отметил в эфире НСН Герман Клименко.
Первое заявление Павла Дурова после задержания в Париже говорит о том, что основатель Telegram начал торговаться с властями Франции, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН. При этом он выразил уверенность, что Telegram не уйдет с этого европейского рынка и подчеркнул, что Дуров всегда идет на компромисс.
Ранее Дуров впервые после задержания в Париже высказался о претензиях местных властей. Он отметил, что уже давно лично помог создать горячую линию между Telegram и Парижем для борьбы с терроризмом в стране. По его словам, если властям не нравится работа сервиса, логично судиться с самим сервисом, а не обвинять гендиректора в преступлениях третьих лиц. Кроме того, Дуров отметил, что иногда Telegram не может договориться с властями о правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью, и тогда уходит из страны, «как было в России и Иране» (имеется в виду, что сервис там блокируют).
«Если посмотреть на весь его текст, он как раз такой, как будто бы предлагает какие-то компромиссы. Действительно, он начинает торговаться. Ожидаемая реакция, потому что Павел всегда старается каким-то образом выскочить из истории, не договорив. Когда его обвиняли в поддержке экстремистских каналов в Иране, он тогда убежал, пошел навстречу, но сказал: "Давайте я сам буду все делать". И он добился того, чтобы они нашли компромисс. Он сейчас его ищет с Европой, но мне кажется, что не найдет. Его приведут к стандартам европейского сотрудничества крупных международных компаний с Европой. Можно использовать и термин "прогнут"», – сказал Клименко.
Он считает, что Дуров лукавит, когда говорит о том, что готов покинуть рынок европейских стран.
«Уверен, что Павел будет сотрудничать с Европой, потому что рынок большой, дорогой. И когда он говорит о том, что легко его покинет, это неправда. Он сейчас стоит на Telegram-заходе в Европу, у него начала там расти доля. Он, конечно же, не уйдет, потому что ради этого все и делалось. Он выступает в своем стиле, лукавит. Более того, он предпринимал все усилия, чтобы в России остаться. Когда его блокировал Роскомнадзор, сколько он воевал, так и не ушел в результате. Более того, даже урегулировал отношения с Роскомнадзором. При этом и сам Павел до этого признавал публично, что он сотрудничает с органами. То есть, очевидно, что он с нашими органами тоже сотрудничал. Поэтому воспринимать его текст прям буквально совершенно не нужно: когда ты уходишь, ты просто удаляешь из App Store свои приложения, и на этом все заканчивается», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее французский суд запретил Павлу Дурову покидать территорию страны в течение шести месяцев, сообщал журнал Paris Match. Отмечалось, что залог за освобождение в размере пяти млн евро бизнесмен будет платить по частям. При этом газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщила, что Дуров отказался от дипломатической помощи, которую ему предлагали Россия и ОАЭ, передает «Радиоточка НСН».
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