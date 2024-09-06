«Его прогнут»: Клименко заявил, что Дуров начал торговаться с Францией

Первое заявление Павла Дурова после задержания в Париже говорит о том, что основатель Telegram начал торговаться с властями Франции, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН. При этом он выразил уверенность, что Telegram не уйдет с этого европейского рынка и подчеркнул, что Дуров всегда идет на компромисс.

Ранее Дуров впервые после задержания в Париже высказался о претензиях местных властей. Он отметил, что уже давно лично помог создать горячую линию между Telegram и Парижем для борьбы с терроризмом в стране. По его словам, если властям не нравится работа сервиса, логично судиться с самим сервисом, а не обвинять гендиректора в преступлениях третьих лиц. Кроме того, Дуров отметил, что иногда Telegram не может договориться с властями о правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью, и тогда уходит из страны, «как было в России и Иране» (имеется в виду, что сервис там блокируют).