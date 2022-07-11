«Не будет работать»: Ресторанам «Вкусно – и точка» предрекли смену названия

Название «Вкусно – и точка» стало слишком рациональным, в то время как «Макдоналдс» был архетипом безграничного счастья, отметил в эфире НСН эксперт Александр Деменко.

Название сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» не отражает того ощущения счастья, которое нес в себе бренд «Макдоналдс», но скоро оно будет изменено, так как абсолютно не будет работать, заявил куратор программы магистратуры «Бренд-менеджмент» в Высшей школе брендинга Александр Деменко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В сменившем название «Макдоналдсе» изменится меню

Так, в России продолжают обсуждать название нового бренда бывшей сети «Макдоналдса» в России «Вкусно – и точка». Некоторых россиян название устраивает, остальные же считают его крайне неудачным. Александр Деменко уверен, что такое название будет временным.

«С точки зрения наименования оно не отражает то, что нес в себе бренд "Макдоналдса". Это что-то связанное с счастьем, там используется архетип простодушного ощущения безграничного счастья. А "Вкусно – и точка" ушло на рациональную сторону. То есть, здесь есть история про вкус, которая вроде бы как должна быть эмоциональная… Но доносить его в такой простой, классической манере, не совсем правильно. Я слышал и предполагаю, что это название временное до тех пор, пока делается нормальный, полноценный бренд. Потом название будет заменено на что-то. В это я верю больше, чем в то, что кто-то всерьез рассматривает нынешнее название», - сказал Деменко.

По его словам, необходимо было обыграть прежнее название сети ресторанов, чтобы сохранить у людей ассоциацию с «Макдоналдсом».

«Мелкая или дорогая»: «Вкусно и точка» оставила россиян без картошки-фри ради экономии

«Название "Вкусно – и точка" стало слишком рациональным в такой молодой, динамичной категории, как фаст-фуд. Это не будет работать, это не актуально. Такое название может просуществовать на какой-то ностальгии, но дальше людям нужно будет что-то, и этого что-то сейчас в бренде нет. Можно было обыграть прежнее название, либо саму эмоцию ощущения счастья, чтобы сохранить ассоциации у людей. В коммуникациях они, в принципе, это попытались донести: что это место встреч и так далее. Если бы они внесли смыслы с наибольшей окраской счастья и отразили в каком-то названии, которое было связано с "Макдоналдсом", тогда этот вариант был бы лучше», - резюмировал Деменко.

Американская сеть фастфуда «Макдоналдс» в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. О том, что российский приемник сети ресторанов «Макдональдс» будет называться «Вкусно и точка», стало известно 12 июня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БрендРесторанРоссия
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