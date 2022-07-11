«Не будет работать»: Ресторанам «Вкусно – и точка» предрекли смену названия

Так, в России продолжают обсуждать название нового бренда бывшей сети «Макдоналдса» в России «Вкусно – и точка». Некоторых россиян название устраивает, остальные же считают его крайне неудачным. Александр Деменко уверен, что такое название будет временным.

«С точки зрения наименования оно не отражает то, что нес в себе бренд "Макдоналдса". Это что-то связанное с счастьем, там используется архетип простодушного ощущения безграничного счастья. А "Вкусно – и точка" ушло на рациональную сторону. То есть, здесь есть история про вкус, которая вроде бы как должна быть эмоциональная… Но доносить его в такой простой, классической манере, не совсем правильно. Я слышал и предполагаю, что это название временное до тех пор, пока делается нормальный, полноценный бренд. Потом название будет заменено на что-то. В это я верю больше, чем в то, что кто-то всерьез рассматривает нынешнее название», - сказал Деменко.

По его словам, необходимо было обыграть прежнее название сети ресторанов, чтобы сохранить у людей ассоциацию с «Макдоналдсом».