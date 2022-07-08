«Мелкая или дорогая»: «Вкусно и точка» оставила россиян без картошки-фри ради экономии
Картошку необходимых кондиций можно купить в Израиле или Египте, но при нынешнем курсе доллара это дорого, сказал в эфире НСН Анатолий Тихонов.
Владельцы сети фастфуда «Вкусно и точка», отказавшиеся от картошки-фри, могли купить необходимые сорта в дружественных странах, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
Ранее РБК сообщило, что в некоторых ресторанах сети, сменившей в России McDonald’s, не будет картошки-фри. В пресс-службе «Вкусно и точка» объяснили это неурожайным 2021 годом и невозможностью импорта с других рынков.
«McDonald’s делал заказ на производство картофеля определенного типа. В прошлом году не то что бы был неурожай, а мелкосортная картошка из-за погодных условий. Вполне возможно, что таких кондиций, как закупал McDonald’s, не хватило. Но это вопрос логистики и договоренностей. У нас много компаний в дружеских странах, которые могли бы эту картошку завезти, например, Египет или Израиль. Наверное, компания посчитала, что ей это накладно. Решили не спешить и все делать с учетом своих экономических показателей», - сказал Тихонов.
По его мнению, вопрос с картошкой-фри решится после того, как компания разберется со своими внутренними делами.
«Картофель необходимых кондиций закупить можно, но вопрос не в этом. Сесть восстанавливается после остановки, там новый менеджмент, налаживаются новые логистические связи. Думаю, это вопрос времени, пока они решат свои внутрикорпоративные вопросы», - пояснил эксперт.
Тихонов также указал, что в России и Белоруссии пока не сезон, а молодую картошку из других стран покупать дорого.
«Сейчас новой картошки нет, молодая картошка идет с южных регионов, таких как Азербайджан, где урожай картофеля ранний. Если мы говорим про Россию и Белоруссию, пока еще не сезон картофеля. В Белоруссии в прошлом году была такая же ситуация, картофель был не той кондиции, к которой мы привыкли. Если говорить про азербайджанскую, израильскую и египетскую картошку, она хорошая, но, если переводить расчеты в доллары и евро, за счет нашего курса картофель будет дорогой», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале июля картошка-фри большого и среднего размеров пропала из онлайн-меню ресторанов KFC. Вскоре стало известно, что американская компания Yum! Brands, владеющая ресторанами KFC, ведёт переговоры о продаже российского бизнеса.
Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что новым владельцам KFC будет сложно сохранить стандарты качества, которые постоянно меняются.
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