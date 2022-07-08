«Мелкая или дорогая»: «Вкусно и точка» оставила россиян без картошки-фри ради экономии

Владельцы сети фастфуда «Вкусно и точка», отказавшиеся от картошки-фри, могли купить необходимые сорта в дружественных странах, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Ранее РБК сообщило, что в некоторых ресторанах сети, сменившей в России McDonald’s, не будет картошки-фри. В пресс-службе «Вкусно и точка» объяснили это неурожайным 2021 годом и невозможностью импорта с других рынков.