«Не будем осуждать». Драгунский о желающих больше отдыхать

«Все понятно, хочется получить побольше, а поработать поменьше. Не будем осуждать, мы все такие. Честно говоря, я и сам такой, наверное», – сказал он.

Тем временем, уже, как минимум, главы 15 регионов объявили выходным днем 31 декабря в этом году. В их числе Камчатка, Чувашия, Саратовская, Курская, Томская, Вологодская области и другие.

Денис Драгунский также в эксклюзивном интервью НСН разделил позицию телеведущего Владимира Познера, что большинство россиян негативно относятся к демократии из-за собственной неграмотности.

