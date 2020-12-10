«Не будем осуждать». Драгунский о желающих больше отдыхать

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН отметил схожесть россиян в желании больше получать, при этом меньше работая.

Большинство россиян – 80% – поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем. Таковы результаты опроса на портале Superjob. Кроме того, аналитики сервиса «Работа.ру» пишут, что больше трети россиян рассчитывают на новогоднюю премию.

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН признался, что и сам не против больше отдыхать и меньше работать.

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«Все понятно, хочется получить побольше, а поработать поменьше. Не будем осуждать, мы все такие. Честно говоря, я и сам такой, наверное», – сказал он.

Тем временем, уже, как минимум, главы 15 регионов объявили выходным днем 31 декабря в этом году. В их числе Камчатка, Чувашия, Саратовская, Курская, Томская, Вологодская области и другие.

Денис Драгунский также в эксклюзивном интервью НСН разделил позицию телеведущего Владимира Познера, что большинство россиян негативно относятся к демократии из-за собственной неграмотности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтдыхНовый ГодДенис Драгунский
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