Драгунский: Россияне не понимают, что живут в демократической стране

Денис Драгунский: «Да, неграмотность, неграмотность и еще раз неграмотность, потому что большинство россиян никак не могут понять, что они живут в демократической стране, пускай в несовершенной демократии, но живут и пользуются всеми ее благами, но при этом ее осуждают. Об этом Крылов еще писал в одной известной басне», – сказал он в интервью НСН.

