Драгунский: Россияне не понимают, что живут в демократической стране
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира
Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира. Десять лет подряд рейтинг возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель. Единственной россиянкой в перечне вновь оказалась Эльвира Набиуллина. Но глава Центробанка занимает лишь 57 строчку.
Денис Драгунский: «Надо заметить, конечно, что госпожа Меркель, при всем уважении к ней, занимает эту позицию по должности», – прокомментировал в эфире НСН Денис Драгунский.
Познер перечислил причины негативного отношения россиян к демократии
Неграмотность, зависть и комплекс неполноценности являются основными причинами отрицательного отношения многих россиян к демократии. Такое мнение на своем сайте высказал журналист Владимир Познер.
Денис Драгунский: «Да, неграмотность, неграмотность и еще раз неграмотность, потому что большинство россиян никак не могут понять, что они живут в демократической стране, пускай в несовершенной демократии, но живут и пользуются всеми ее благами, но при этом ее осуждают. Об этом Крылов еще писал в одной известной басне», – сказал он в интервью НСН.
Россияне хотят отдыхать 31 декабря
Большинство россиян – 80% – поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем. Таковы результаты опроса на портале Superjob. Кроме того, аналитики сервиса «Работа.ру» пишут, что больше трети россиян рассчитывают на новогоднюю премию. А также каждый пятый россиянин выступил за увеличение декретного отпуска с нынешнего трехлетнего срока на более продолжительный период, сообщает фонд «Общественное мнение».
Денис Драгунский: «Эти три новости я специально объединил в одну. Все понятно, хочется получить побольше, а поработать поменьше. Не будем осуждать, мы все такие. Честно говоря, я и сам такой, наверное», – поделился он с НСН.
В России с 1 января вводится запрет на курение в вузах и больницах
С первого января в России вводится запрет на курение в вузах и больницах. Курение на территории этих учреждений будет официально разрешено только в специально отведенных местах.
Денис Драгунский: «Странно, мне кажется, уже давно так», – отметил в беседе с НСН.
Россияне стали реже целоваться и обниматься
Целоваться и обниматься россияне стали в полтора раза меньше на фоне пандемии. Привычка жать руки при приветствии также исчезает, сообщает ВЦИОМ.
Денис Драгунский: «И это очень жаль. Но все вернется, я верю и надеюсь. И рукопожатия, и объятия и, конечно, поцелуи», – сказал слушателям НСН Денис Драгунский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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