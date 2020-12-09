Драгунский: Россияне не понимают, что живут в демократической стране

Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира

Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира. Десять лет подряд рейтинг возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель. Единственной россиянкой в перечне вновь оказалась Эльвира Набиуллина. Но глава Центробанка занимает лишь 57 строчку.

Денис Драгунский: «Надо заметить, конечно, что госпожа Меркель, при всем уважении к ней, занимает эту позицию по должности», – прокомментировал в эфире НСН Денис Драгунский.

2

Познер перечислил причины негативного отношения россиян к демократии

Неграмотность, зависть и комплекс неполноценности являются основными причинами отрицательного отношения многих россиян к демократии. Такое мнение на своем сайте высказал журналист Владимир Познер.

Денис Драгунский: «Да, неграмотность, неграмотность и еще раз неграмотность, потому что большинство россиян никак не могут понять, что они живут в демократической стране, пускай в несовершенной демократии, но живут и пользуются всеми ее благами, но при этом ее осуждают. Об этом Крылов еще писал в одной известной басне», – сказал он в интервью НСН.

3

Россияне хотят отдыхать 31 декабря

Большинство россиян – 80% – поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем. Таковы результаты опроса на портале Superjob. Кроме того, аналитики сервиса «Работа.ру» пишут, что больше трети россиян рассчитывают на новогоднюю премию. А также каждый пятый россиянин выступил за увеличение декретного отпуска с нынешнего трехлетнего срока на более продолжительный период, сообщает фонд «Общественное мнение».

Денис Драгунский: «Эти три новости я специально объединил в одну. Все понятно, хочется получить побольше, а поработать поменьше. Не будем осуждать, мы все такие. Честно говоря, я и сам такой, наверное», – поделился он с НСН.

4

В России с 1 января вводится запрет на курение в вузах и больницах

С первого января в России вводится запрет на курение в вузах и больницах. Курение на территории этих учреждений будет официально разрешено только в специально отведенных местах.

Денис Драгунский: «Странно, мне кажется, уже давно так», – отметил в беседе с НСН.

5

Россияне стали реже целоваться и обниматься

Целоваться и обниматься россияне стали в полтора раза меньше на фоне пандемии. Привычка жать руки при приветствии также исчезает, сообщает ВЦИОМ.

Денис Драгунский: «И это очень жаль. Но все вернется, я верю и надеюсь. И рукопожатия, и объятия и, конечно, поцелуи», – сказал слушателям НСН Денис Драгунский.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Авторские НовостиДенис Драгунский
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