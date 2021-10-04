«Не боюсь сходства с Дудем». Познер рассказал о своей новой программе

«Идея приглашать на выпуски немедийных людей – это моя идея. Это же моя программа, а не чужая. Гостями станут самые обыкновенные люди, самые разные. Вопрос не в профессии. Это не какие-то известные люди, это даже, я бы сказал, малоизвестные люди. Могу привести один нехарактерный пример. Вот нейролингвиста, профессора СПбГУ Татьяну Черниговскую никто не знал, пока она не появилась в моей программе, она была вообще неизвестна, а сегодня она абсолютно известная фигура. Биохимика, профессора МГУ Владимира Скулачева тоже никто не знал. Но это в основном Москва и Питер, а мне хочется, чтобы были люди из других городов России. Вроде бы это должно получиться. А кто они – ну, постепенно будете узнавать. Не могу сказать вам, когда выйдут новые выпуски, но, думаю, довольно скоро», - поделился журналист.

Телеведущий заявил, что сходство с другим известным интервьюером его не пугает.

«Не боюсь сходства с [блогером Юрием] Дудем. Мы так с Дудем непохожи, что у нас вряд ли могут быть похожие программы», - заключил телеведущий.

Ранее 35 политиков первого уровня, в том числе действующие и бывшие главы государств, а также более 300 чиновников и миллиардеров из сотни стран стали фигурантами громкого журналистского расследования об офшорах, названного «Досье Пандоры» (Pandora Papers).

