«Ящик офшоров». Более 30 мировых лидеров стали фигурантами расследования Pandora Papers

КОРОЛИ, ПРЕЗИДЕНТЫ И ПРЕМЬЕРЫ

Как отмечает британская телерадиовещательная корпорация Би-Би-Си, одним из главных откровений расследования стали масштабы скупки недвижимости в Великобритании. При этом отмечается, что фигуранты досье использовали «тайные, но вполне легальные офшорные схемы».

В частности, в ICIJ утверждают, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева имеет отношение к сделкам с недвижимостью в Британии на сумму более полумиллиарда долларов (400 миллионов фунтов).

Речь идет, в частности, о здании, купленном в 2009 году за 33,5 млн фунтов офшорной компанией сына Алиева, которому на тот момент было 11 лет, пишет Guardian. Также в Лондоне сильно переживают из-за того, что семья Алиева продала одно из зданий во Владения короны (Crown Estate), заработав на этом более 30 млн фунтов.

В расследовании фигурирует и президент Украины Владимир Зеленский. Его авторы утверждают, что в 2019 году за две недели до президентских выборов Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании Maltex Multicapital Corp своему близкому другу Сергею Шефиру. Отмечается, что до того, как стать президентом, он задекларировал свои активы, но этот пакет акции не раскрывал.

В «Досье Пандоры» также фигурируют экс-премьер Великобритании Тони Блэр и его жена Шери Блэр, король Иордании Абдалла II, президент Чили Себастян Пиньера, президент Доминиканской республики Луис Абинадер, президент Эквадора Гильермо Лассо, президент Кении Ухуру Кениата, премьер Чехии Андрей Бабиш, премьер Пакистан Имран Хан, дядя короля Бахрейна и другие политики, отмечает РБК. Правда, зачастую речь в расследовании идет не о самих политиках а об их семьях или людях, приписываемых к их «окружению».

«РОССИЙСКИЙ СЛЕД»

Западные СМИ смакуют истории российских политиков и бизнесменов, фигурирующих в офшорном расследовании. В их числе, в частности, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава Сбербанка Герман Греф и семья главы Ростеха Сергея Чемезова, отмечает РБК.

В ICIJ утверждают, что Константин Эрнст прокомментировал информацию о том, что он якобы стал тайным партнером в слделке по покупке 39 кинотеатров советской эпохи в Москве.

«Я не совершал никаких противоправных действий... Я не совершаю их сейчас и не собираюсь. Так меня воспитали родители», - цитирует Эрнста РИА Новости. Он также заявил, что «никогда не скрывал» своего участия в этой сделке, отвергнув при этом мнение авторов расследования, что доля в сделке якобы досталась Эрнсту за организацию церемоний открытия и закрытия Олимпиады-2014 в Сочи.

Упоминаются в расследовании и люди из так называемого «окружения Путина». В их числе «Эхо Москвы», в частности, называет Романа Путина, Виктора Хмарина, Николая Егорова и Светлану Кривоногих.

ЗВЕЗДЫ ШОУ-БИЗНЕСА И СЕЛЕБРИТИ

Помимо политиков в «Досье Пандоры» попали и многие селебрити, звезды шоу-бизнеса и спорта.

В их числе сэр Элтон Джон, Шакира, Хулио Иглесиас, барабанщик The Beatles Ринго Старр, топ-модель Клаудиа Шиффер, футбольные тренеры Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола, работавшие с «Реалом» и «Барселоной»

По данным авторов расследования, британскому певцу и композитору Элтону Джону принадлежит больше десяти компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, директором которых указан супруг музыканта Дэвид Ферниш.