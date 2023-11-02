«Денег не видно»: Останина заявила, что отцовский капитал не введут до 2026 года
Федеральный бюджет уже сформирован, в него не заложены деньги для отцовского капитала, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина.
Инициатива об отцовском капитале заслуживает внимания, однако ее невозможно будет воплотить в жизнь как минимум до 2026 года, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН.
Накануне сообщалось, что в России предлагают ввести «отцовский» или «многодетный» капитал за рождение или усыновление третьего ребенка. Миллион рублей следует выдавать в дополнение к маткапиталу, говорится в докладе комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ. Предложение может быть направлено в правительство.
«К любой форме материальной поддержки я отношусь позитивно, кроме одного… Сейчас таким предложением мы обнадежим наши многодетные семьи, источника выплаты этих денег я не вижу. У нас на 130 млрд рублей во внесенном правительством бюджете сокращено финансирование маткапитала на следующий год. Причиной назвали уточнение числа получателей. Если предлагают сделать это за счет федерального бюджета, то не на 2024 год, не на трехлетку эти средства не заложены. Если вносить такие инициативы, то делать это нужно до внесения в Думу закона о бюджете», - сказала Останина.
Она также напомнила, как в России происходят выплаты маткапитала на первого, второго и третьего ребенка.
«На первого ребенка полные выплаты. На второго ребенка в случае, если не получал на первого, то полные выплаты, почти 800 тысяч, а если получал на первого, то всего 189 тысяч. На третьего ребенка маткапитал выплачивается из регионального бюджета, и тут суммы пошли скакать: у кого-то 150 тысяч, у кого-то 200 тысяч, но большей суммы, наверное, нет», - резюмировала депутат.
В 2023 году сумма материнского капитала при рождении первенца составит 589,5 тысячи рублей, а при рождении второго ребенка - 779 тысяч рублей. Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго будет 189,5 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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