Россиянам назвали две причины массового закрытия фитнес-центров
Фитнес-клубы в стране стали закрываться, потому что расходная часть бизнеса стала превышать доходную, заявила НСН Ольга Киселева.
Экономические факторы, включая налоговые изменения, повысили расходы фитнес-центров, при этом россияне переходят на сберегающую модель потребительского поведения и сокращают расходы на спорт, что приводит к нерентабельности точек, объяснила НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева.
За минувший месяц более 11 фитнес-центров в России прекратили существование, сообщает Telegram-канал Sport Baza. При этом закрытия коснулись не только небольших локальных точек, но сетевых клубов. Киселева отмечает, что отрасль испытывает сложности из-за экономических факторов.
«Мы как Ассоциация операторов фитнес-индустрии видим, что для индустрии настали непростые времена. Во-первых, это связано во многом с изменениями налоговой политики, которая достаточно серьезно повлияла на экономику, повысилась расходная часть фитнес-клубов и особенно небольших. Для них эти изменения стали фатальными, они в минус стали работать, а ни один бизнес в минус работать не захочет. Причем дело не только в налогах, увеличиваются и косвенные расходы. Например, на фитнес не повлияло увеличение НДС, но это повлияло на производителей оборудования или услуг для фитнеса. То есть расходная часть растет более высокими темпами, чем доходная", — рассказала эксперт.
При этом доходы индустрия теряет из-за того, что многие люди переходят в режим экономии, добавила Киселева.
«Второй момент: с конца 2025 года и весь 2026 год явно прослеживается падение спроса на фитнес-услуги. Видимо, это связано с уровнем платежеспособности людей. Фитнес не в тройке базовых потребностей каждого конкретного человека. И если у него становится в бюджете меньше денег, то, естественно, он отказывается от тех типов услуг или товаров, которые для него не являются приоритетными. Поэтому объем денег, которые потребитель приносит в фитнес, уменьшается», — сообщила она.
Собеседница НСН подчеркнула, что есть много предпосылок для того, чтобы волна закрытий фитнес-клубов в ближайшее время продолжилась.
«Мы видим, что очень много фитнес-студий выставляется на продажу. До клиентов это пока не дошло, то есть они еще не закрылись. Но предприниматели ищут покупателей на свои бизнесы, потому что не могут ими сейчас операционно управлять. Эта ситуация некоторое время точно будет продолжаться, до какой-то стабилизации», — отметила Киселева.
Ранее про растущие расходы фитнес-клубов НСН также рассказывала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, из-за этого с начала года закладывается очередной виток повышения цена на фитнес-услуги — в среднем на 15% по стране.
Горячие новости
