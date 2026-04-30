Страховщики одобрили увеличение выплат по ОСАГО до двух миллионов рублей
Повышении максимальной выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей является логичным решением. Об этом «ФедералПресс» заявил вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.
Он напомнил, что лимит не пересматривался с 2015 года. При этом стоимость медицинских услуг, в том числе реабилитации, кратно увеличилась.
По его словам, благодаря повышению выплат ОСАГО сможет «эффективно выполнять функцию социальной защиты».
«Целесообразно синхронизировать... с лимитом выплат пассажирам по полису обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика ОСГОП», – добавил директор филиала Росгосстраха в Челябинской области Игорь Курц.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение лимита выплат по ОСАГО при нанесении вреда здоровью «значительно улучшит положение пострадавших», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
