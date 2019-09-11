Смерти туристов в Турции не отпугнули россиян от поездок в страну

Председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в беседе с НСН отметил, что озвученная статистика не повлияет на уровень турпотока российских граждан в Турцию.

«Это не повлияет на турпоток, но надеюсь, что повлияет на снижение количества трагических случаев. Там есть смерти и от сердечно-сосудистых заболеваний – просто туристы не рассчитали свое здоровье. Когда температура +40 и выше, то очень сложно. Но совершенно очевидно, что увеличение потока не синхронизировано с обеспечением дополнительных мер безопасности, разъяснением туристам, что они в иную среду попадают. Поэтому этот разрыв и приводит к тому, что люди и отравляются, и гибнут, и тонут. К сожалению, там немало и детей, что эту проблему обостряет», - заявил он.

По словам собеседника НСН, для изменения сложившейся ситуации необходимо предпринять комплекс мер, в которых будут задействованы как турецкие власти, так российские. Помимо этого, часть забот должна лечь на плечи туроператоров.

«Сейчас, конечно, нужно дополнительные меры принимать, и они уже принимаются. Генконсул летом выступала, тоже обращала на эту проблему в Анталье внимание турецких властей, хотя и нам тут тоже предстоит немало сделать, прежде всего, разъясняя нашим согражданам условия, порядок, особенности, страхование. Думаю, это такое грозное предупреждение и основная задача, чтобы при увеличении потока случаев трагических было меньше. Разъяснять, конечно, должны туроператоры. Но они это и делают: в памятке есть, в договоре существенные условия указываются. Хоть наш потребитель уже не тот, что 5-10 лет назад, но тем не менее Турция вбирает в себя очень широкий спектр, в том числе, и тех, кто пока еще не всегда такую модель потребления освоил не только all inclusive единым отдых должен быть, но и здоровым образом предохранить себя от проблем климата. Даже те же самые водные аттракционы. Понятно, что сторона отвечает, но нам же не легче. Поэтому надо больше внимания себе, своим близким и самое главные детям, которые вместе с нами туда еду» - разъяснил эксперт.

Вместе с тем, по словам Барзыкина, уровень турпотока россиян в Турцию будет по-прежнему расти, однако уже незначительно. Он уточнил, что граждане в последнее время успели открыть для себя не менее привлекательные направления.

«Рост, скорее всего будет, но уже не столь значительный. Уже в этом году, несмотря на первенство происходит перераспределение по другим средиземноморским странам. Основную роль тут сыграло поднятие цен по Турции, стало меньше мест, которые соотносятся по критерию “цена-качество”. Поэтому и в следующем году часть предпочтет другие дестинации. Ну, и немало людей уже вкусили внутренний продукт», - заключил он.

Ранее с оценкой посла России в Анкаре Алексея Ерхова в пресс-центре НСН согласилась и директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Она сообщила, что основной причиной трагедий становится состояние здоровья. Ломидзе напомнила, что нужно очень хорошо думать и оценивать риски, отправляясь в жаркую страну в самый жаркий период.



