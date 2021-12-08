Госдума обязала использовать при обучении верифицированные онлайн-платформы

Госдума на заседании приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий использовать при дистанционном обучении электронные учебно-методические материалы и онлайн-ресурсы, которые прошли государственную верификацию.

Так, государственные информационные системы должны использоваться в начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании.