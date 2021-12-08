Госдума обязала использовать при обучении верифицированные онлайн-платформы

Госдума на заседании приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий использовать при дистанционном обучении электронные учебно-методические материалы и онлайн-ресурсы, которые прошли государственную верификацию.

Так, государственные информационные системы должны использоваться в начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании.

В Минпросвещения прокомментировали перевод школ на дистанционное обучение

Ректор ВШЭ Никита Анисимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что высшая школа экономики (ВШЭ) стала первым вузом, который продлил дистанционное обучение до Нового года.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ОбразованиеГосдумаРоссия
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