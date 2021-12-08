Госдума обязала использовать при обучении верифицированные онлайн-платформы
Госдума на заседании приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий использовать при дистанционном обучении электронные учебно-методические материалы и онлайн-ресурсы, которые прошли государственную верификацию.
Так, государственные информационные системы должны использоваться в начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании.
Ректор ВШЭ Никита Анисимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что высшая школа экономики (ВШЭ) стала первым вузом, который продлил дистанционное обучение до Нового года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru