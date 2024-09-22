В Красноярском крае умер отравившийся едой третий ребенок

В Красноярском крае умер третий ребенок после ужина, купленными в сельском магазине, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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Известно, что накануне все члены семьи ели курицу и пельмени, которые купили в местном магазине.

По факту отравления заведено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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