Двое детей в Красноярском крае умерли из-за отравления неизвестным веществом

Двое детей умерли от отравления неизвестным веществом в селе Красная сопка Красноярского края, сообщили в СУ СК по краю и Республике Хакасия.

В Казани закрыли кафе, где отравились шесть человек

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Известно, что накануне все члены семьи ели курицу и пельмени, которые купили в местном магазине.

Ранее количество людей, отравившихся шавермой в карельском города Сегежа, увеличилось до 115 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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