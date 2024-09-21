Двое детей в Красноярском крае умерли из-за отравления неизвестным веществом
21 сентября 202419:50
Двое детей умерли от отравления неизвестным веществом в селе Красная сопка Красноярского края, сообщили в СУ СК по краю и Республике Хакасия.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.
Известно, что накануне все члены семьи ели курицу и пельмени, которые купили в местном магазине.
Ранее количество людей, отравившихся шавермой в карельском города Сегежа, увеличилось до 115 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru