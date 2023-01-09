Названы версии выезда авиалайнера за ВПП в Перми

Это ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета. Уже удалось восстановить основную картину инцидента. Во время выруливания на взлетно-посадочную полосу борт выкатился на два метра влево от нее, после чего увяз в сугробе. В самолете находились 183 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших нет.

В опубликованной записи переговоров слышно, как пилот говорит, что во время выруливания самолет повело в сторону. Спустя несколько часов пассажиров отправили в Москву резервным бортом.

Ранее самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, успешно приземлился в московском аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

