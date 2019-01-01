Названы страны, куда россияне не возят детей
Россияне вместе с детьми избегают поездок в Бразилию, Канаду, Колумбию, Новую Зеландию и Люксембург. Таковы данные сервиса Aviasales, который в конце мая не зарегистрировал ни одного проданного детского билета в этих направлениях.
Российские семьи, выбирая европейские направления, редко отправляются в, Северную Македонию, Словакию Люксембур. При том, что авиабилеты в оба конца стоят от девяти тысяч рублей.
В Африке россиян с детьми не привлекают Мавритания, Мозамбик, Южный Судан, Ботсвана, Зимбабве, Гамбия и Намибия. И стоимость авиаперелетов в эти государства тоже выше - от 30 тысяч рублей туда и обратно.
Венесуэла, Гаити, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Уругвай, Колумбия и Бразилия в Латинской Америке также непопулярны среди семейных туристов с учетом расходов на билеты от 44 тысяч рублей.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала НСН, какое место Россия занимает в рейтинге самых популярных стран у зарубежных туристов.
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