Общество

Названы страны, куда россияне не возят детей

1 июня20:02

Россияне вместе с детьми избегают поездок в Бразилию, Канаду, Колумбию, Новую Зеландию и Люксембург. Таковы данные сервиса Aviasales, который в конце мая не зарегистрировал ни одного проданного детского билета в этих направлениях.

Российские семьи, выбирая европейские направления, редко отправляются в, Северную Македонию, Словакию Люксембур. При том, что авиабилеты в оба конца стоят от девяти тысяч рублей.

Туроператоры не в состоянии выбирать самолет для полетов

В Африке россиян с детьми не привлекают Мавритания, Мозамбик, Южный Судан, Ботсвана, Зимбабве, Гамбия и Намибия. И стоимость авиаперелетов в эти государства тоже выше - от 30 тысяч рублей туда и обратно.

Венесуэла, Гаити, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Уругвай, Колумбия и Бразилия в Латинской Америке также непопулярны среди семейных туристов с учетом расходов на билеты от 44 тысяч рублей.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала НСН, какое место Россия занимает в рейтинге самых популярных стран у зарубежных туристов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
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