Названы страны, куда россияне не возят детей

Россияне вместе с детьми избегают поездок в Бразилию, Канаду, Колумбию, Новую Зеландию и Люксембург. Таковы данные сервиса Aviasales, который в конце мая не зарегистрировал ни одного проданного детского билета в этих направлениях.

Российские семьи, выбирая европейские направления, редко отправляются в, Северную Македонию, Словакию Люксембур. При том, что авиабилеты в оба конца стоят от девяти тысяч рублей.