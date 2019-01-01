Туроператоры не в состоянии выбирать самолет для полетов

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершился брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Туристические итоги майских праздников и прогнозы на лето 2019». Отвечая на вопросы, связанные с недавней катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100, она объяснила, что туристическая компания не в состоянии повлиять на выбор определенной марки воздушного лайнера.

«Sukhoi Superjet 100 летает на чартерных рейсах, но в очень ограниченном объеме. Да, попадается, встречается. От общего количества всех рейсах это три процента. После трагедии многие писали нам, что после того, как узнали, что летят на этой марки самолета, хотели бы поменять самолет. Но туроператор и турагент, где был приобретен тур, не может повлиять на выбор самолета. Это решение авиакомпании. Требовать у туроператора, чтобы был заменен самолет, бессмысленно. Это не часть договора, здесь никаких претензий к туристическим компаниям быть не может. Это вопрос перевозчика. Если у пассажира есть категорическое нежелание лететь на определенном типе самолета, он может только поменять билет, но уже со штрафом», - рассказала она.

Ранее в ходе брифинга Ломидзе затронула ряд новых предложений для российских туристов. Относительно непривычным, но не менее интересным она назвала предложения северных курортов Испании. А развивающиеся направления так называемого «сельского туризма» Ломидзе назвала по большей части ориентированным на иностранного путешественника.

