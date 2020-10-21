Названы сроки выхода вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в оборот

Пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» могут начаться в ноябре, тогда же часть вакцины может быть запущена в гражданский оборот, заявил в эфире «Россия 24» директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

«Начиная с первых пострегистрационных серий вакцины, которые будут выпущены на нашем производственном участке, часть вакцины мы можем рассматривать для применения уже в рамках гражданского оборота. Это произойдет в ноябре», - сказал он.

Также Максютов рассказал, что «Вектор» планирует начать клинические исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на детях 14-17 лет, не меняя состав вакцины, передает «Интерфакс».