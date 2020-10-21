Названы сроки выхода вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в оборот

Пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» могут начаться в ноябре, тогда же часть вакцины может быть запущена в гражданский оборот, заявил в эфире «Россия 24» директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

«Начиная с первых пострегистрационных серий вакцины, которые будут выпущены на нашем производственном участке, часть вакцины мы можем рассматривать для применения уже в рамках гражданского оборота. Это произойдет в ноябре», - сказал он.

Также Максютов рассказал, что «Вектор» планирует начать клинические исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на детях 14-17 лет, не меняя состав вакцины, передает «Интерфакс».

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Напомним, первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V». О её регистрации Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.

В России зарегистрирована и вторая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданном новосибирским научным центром «Вектор», сообщил президент РФ Владимир Путин. Пострегистрационные исследования вакцины начнутся уже в ноябре-декабре.

Также на подходе вакцина от Центра имени Чумакова РАН, которая станет уже третьим подобным российским препаратом. В то же время и специалисты Крымского университета имени Вернадского также сообщили о создании своей вакцины от коронавируса.

В России по данным на 20 октября коронавирус нашли у 16 319 человек, 269 больных умерли, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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