Названы сроки выхода вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в оборот
Пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» могут начаться в ноябре, тогда же часть вакцины может быть запущена в гражданский оборот, заявил в эфире «Россия 24» директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов.
«Начиная с первых пострегистрационных серий вакцины, которые будут выпущены на нашем производственном участке, часть вакцины мы можем рассматривать для применения уже в рамках гражданского оборота. Это произойдет в ноябре», - сказал он.
Также Максютов рассказал, что «Вектор» планирует начать клинические исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на детях 14-17 лет, не меняя состав вакцины, передает «Интерфакс».
Напомним, первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V». О её регистрации Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.
В России зарегистрирована и вторая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданном новосибирским научным центром «Вектор», сообщил президент РФ Владимир Путин. Пострегистрационные исследования вакцины начнутся уже в ноябре-декабре.
Также на подходе вакцина от Центра имени Чумакова РАН, которая станет уже третьим подобным российским препаратом. В то же время и специалисты Крымского университета имени Вернадского также сообщили о создании своей вакцины от коронавируса.
В России по данным на 20 октября коронавирус нашли у 16 319 человек, 269 больных умерли, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 700 / сут.
Умерли
24 952+317 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+10 952 / сут.
- Названы сроки выхода вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в оборот
- В НАТО поддержали продление договора СНВ-3
- СМИ: уход Чубайса из Роснано не планируется
- Кабмин РФ задумался о сокращении количества институтов развития
- Разработчик сообщил о безопасности вакцины «ЭпиВакКорона» для аллергиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru