Названы сроки регистрации нового российского лекарства от COVID-19

По словам Скворцовой, регистрация лекарства возможна «ближе к концу лета» после завершения второй фазы клинических исследований.

Ранее руководитель ФМБА сообщила, что первая фаза клинических испытаний препарата «Мир-19» завершена, и агентство приступило ко второй фазе исследований на пациентах с коронавирусом.

«Мир-19» основан на применении микроРНК, сообщает Ura.ru. Препарат способен предотвратить самые тяжелые формы коронавирусной инфекции, не влияя при этом на геном и иммунитет человека.

Ранее в ФМБА сообщали, что «Мир-19» планируют зарегистрировать до конца 2021 года, напоминает РИА ФАН.

