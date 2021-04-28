Названы сроки регистрации нового российского лекарства от COVID-19

Препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19» может быть зарегистрирован летом. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

Стартовала вторая фаза испытаний препарата от коронавируса «Мир-19»

По словам Скворцовой, регистрация лекарства возможна «ближе к концу лета» после завершения второй фазы клинических исследований.

Ранее руководитель ФМБА сообщила, что первая фаза клинических испытаний препарата «Мир-19» завершена, и агентство приступило ко второй фазе исследований на пациентах с коронавирусом.

«Мир-19» основан на применении микроРНК, сообщает Ura.ru. Препарат способен предотвратить самые тяжелые формы коронавирусной инфекции, не влияя при этом на геном и иммунитет человека.

Ранее в ФМБА сообщали, что «Мир-19» планируют зарегистрировать до конца 2021 года, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЛекарстваВероника СкворцоваКоронавирус
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