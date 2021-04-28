Стартовала вторая фаза испытаний препарата от коронавируса «Мир-19»
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в эфире Первого канала заявила, что первая фаза клинических испытаний препарата для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19» завершена.
По её словам, в настоящее время ФМБА приступило ко второй фазе испытаний - на пациентах с COVID-19, после чего можно будет приступить к регистрации препарата.
Также Скворцова отметила, что «Мир-19», скорее всего, не сразу появится в аптеках - на первом этапе он будет применяться в больницах.
Ранее глава ФМБА рассказала президенту России Владимиру Путину, что препарата от коронавируса прямого действия «Мир-19» основан на применении микроРНК и не влияет на геном и иммунитет человека, сообщает RT. Скворцова добавила, что он предотвращает самые тяжёлые формы развития COVID-19, в том числе пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.
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