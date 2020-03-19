Князь Монако заразился коронавирусом
У князя Монако Альбера II выявили коронавирус. Об этом пишет РИА Новости, подчёркивая, что состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности. За состоянием здоровья Альбера II, который продолжает работать из своего кабинета, наблюдает врач. Также отмечается, что княжеский дворец продолжит и дальше публиковать информацию о состоянии здоровья 62-летнего монарха.
Между тем, голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, у которых был найдет коронавирус, выписали из клиники в Австралии. Об этом сообщил в Instagram их сын Чет Хэнкс. По его словам, родители прошли курс лечения и чувствуют себя гораздо лучше. Тем не менее, они находятся пока на карантине.
Также сообщалось, что коронавирус обнаружен и у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар. Политик написал в «Твиттере», что у супруги слабо выраженные симптомы. Тем не менее, Софи Грегуар-Трюдо останется на карантине и будет следовать рекомендациям врача. У самого Трюдо, по его словам, никаких симптомов вируса нет. Он чувствует себя хорошо, но по совету врача решил на время самоизолироваться.
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