Князь Монако заразился коронавирусом

Между тем, голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, у которых был найдет коронавирус, выписали из клиники в Австралии. Об этом сообщил в Instagram их сын Чет Хэнкс. По его словам, родители прошли курс лечения и чувствуют себя гораздо лучше. Тем не менее, они находятся пока на карантине.

Также сообщалось, что коронавирус обнаружен и у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар. Политик написал в «Твиттере», что у супруги слабо выраженные симптомы. Тем не менее, Софи Грегуар-Трюдо останется на карантине и будет следовать рекомендациям врача. У самого Трюдо, по его словам, никаких симптомов вируса нет. Он чувствует себя хорошо, но по совету врача решил на время самоизолироваться.



