Названы сроки новой вспышки COVID-19 в России

По ее словам, новая волна коронавируса в России будет протекать параллельно с общемировой. Она отметила, что за сутки в стране может быть выявлено до 15 тысяч новых случаев.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что пока внезапная сильная вспышка коронавируса даже в Москве маловероятна, но подъем заболеваемости возможен, а осенью будет очередная волна.