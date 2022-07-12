Названы сроки новой вспышки COVID-19 в России
Новая вспышка COVID-19 в России может начаться уже в августе. Об этом сообщает портал радиостанции «Ъ FM» со ссылкой на доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анчу Баранову.
По ее словам, новая волна коронавируса в России будет протекать параллельно с общемировой. Она отметила, что за сутки в стране может быть выявлено до 15 тысяч новых случаев.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что пока внезапная сильная вспышка коронавируса даже в Москве маловероятна, но подъем заболеваемости возможен, а осенью будет очередная волна.
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