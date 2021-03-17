«Не доживают». Миронов назвал главную причину для снижения пенсионного возраста
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что в России нужно вернуться к прежнему пенсионному возрасту, сообщает Ura.ru.
По его мнению, как минимум нужно снизить пенсионный возраст на два года, так как из-за снижения ожидаемой продолжительности жизни в России с 73,3 лет до 71,1 многие граждане до пенсии просто не доживают.
«Это прямое показание к тому, чтобы снизить пенсионный возраст... Как максимум - нужно возвращаться к прежнему пенсионному возрасту, на чём настаивает наша партия», - отметил политик.
Миронов добавил, что повышение пенсионного возраста оправдывали увеличением ожидаемой продолжительности жизни, однако это не просто формальная, а «фейковая причина», так как в реальности 40% мужчин и 20% женщин в России «не доживают до нового пенсионного порога».
Ранее в Пенсионном фонде РФ рассказали, что в 2021 году пенсии увеличатся с 1 апреля - на 2,6% поднимут социальные пенсии, сообщает «Свободная пресса». С 1 августа текущего года выплаты добавят работающим пенсионерам. Также рост пенсий на 3,7% ожидается и 1 октября, когда планируют увеличить выплаты военнослужащим и приравненным к ним группам граждан.
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