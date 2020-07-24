Названы способы защиты от угона для владельцев дорогих автомобилей

Во время периода самоизоляции, связанного с риском распространения коронавируса, количество автоугонов увеличилось. Об этом «Радио1» сообщил операционный директор сети автомобилей с пробегом «Автомама» Михаил Ерцев. Чтобы хотя бы частично обезопасить автомобиль от угона, он посоветовал приобретать полис страхования КАСКО.

«Угоняли чуть больше, потому что кушать людям хотелось тоже больше. Могу поделиться личным опытом: у меня угнали машину прямо из-под окна. Не будешь же приклеен к автомобилю 24 часа в сутки! Формально КАСКО не спасёт от угона, но минимизировать потери, на мой взгляд КАСКО может. Такой полис не будет лишним для тех автомобилей, которые стоят значительных денег. Конечно, получить рыночную стоимость возмещения вы не сможете. Но, по крайней мере, процентов 90 стоимости вы через какое-то время вернёте», – заверил эксперт.

По словам Михаила Ерцева, самые угоняемые автомобили традиционно делятся на две категории.

«Первая – это автомобили, которые пользуются большим спросом у угонщиков из-за высокой стоимости запчастей, а также из-за возможности нелегально передвигаться в некоторых регионах России на этих дорогих автомобилях. Вторая категория – это те машины, которые достаточно легко угоняются. В первую очередь, конечно, имеет смысл обезопасить первую категорию. Если у вас машина стоит как квартира в Москве, лучший вариант для вас – КАСКО. На эти машины нацелены угонщики, и никакие дополнительные системы безопасности вас, скорее всего, не спасут», – отметил собеседник «Радио1».

По словам Михаила Ерцева, ещё один хороший способ обезопасить автомобиль от угона – нанести на кузов аэрографию.

«Пока такая машина будет перемещаться, она наверняка попадёт под камеру, и у правоохранительных органов будет хоть какая-то зацепка по направлению передвижения. К тому же с такими машинами редко связываются, потому что, если она продаётся на запчасти, кузовные детали с аэрографией не будут пользоваться таким же спросом, как просто окрашенные. Их труднее хранить и труднее скрыть», – поделился наблюдениями специалист.

Сигнализация – не панацея, но может помочь, считает Михаил Ерцев.

«Бывают такие ситуации, когда даже при установке дорогущих сигнализациий в сертифицированном центре находятся обманки, которые знающему человеку позволяют вскрыть автомобиль. Однако сигнализация, безусловно, нужна. Плюс современная сигнализация даёт вам приятную возможность с помощью мобильных приложений запустить машину издалека, узнать о её состоянии, получить какую-то дополнительную информацию. Поэтому, на мой взгляд, это будет нелишним. Но стопроцентной защиты от угона, конечно же, ни одна самая современная сигнализация вам не гарантирует», – сказал эксперт.

По его словам, уезжая в отпуск и оставляя автомобиль в городе, желательно воспользоваться на этот период платной стоянкой. Хотя охрана не несёт ответственности за хранение имущества, на охраняемую стоянку воры придут в последнюю очередь.

