Названы способы избавиться от шпионов в смартфоне

По его словам, сведения о пользователях и потенциальных покупателях товаров и услуг собирают большинство приложений в телефоне, однако существуют способы противостоять тотальному шпионажу. Для этого необходимо отказать программам в доступе к микрофону, динамикам, камере и геолокации.

Как сообщил эксперт, если смартфон стал быстро разряжаться, без ведома появляются новые приложения, или всплывают подозрительные окна, необходимо проверить все файлы в телефоне.

В России растет количество случаев кражи информации с экранов смартфонов. Большой объем конфиденциальной информации в памяти гаджетов делает их владельцев уязвимыми для злоумышленников.

