Названы способы избавиться от шпионов в смартфоне
Корпораций стремятся заполучить себе как можно больше клиентов, используя для этого слежку через смартфоны, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко.
По его словам, сведения о пользователях и потенциальных покупателях товаров и услуг собирают большинство приложений в телефоне, однако существуют способы противостоять тотальному шпионажу. Для этого необходимо отказать программам в доступе к микрофону, динамикам, камере и геолокации.
Как сообщил эксперт, если смартфон стал быстро разряжаться, без ведома появляются новые приложения, или всплывают подозрительные окна, необходимо проверить все файлы в телефоне.
В России растет количество случаев кражи информации с экранов смартфонов. Большой объем конфиденциальной информации в памяти гаджетов делает их владельцев уязвимыми для злоумышленников.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 885 / сут.
Умерли
97 404+387 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 337 / сут.
- У католической церкви в Индонезии произошел взрыв
- Названы способы избавиться от шпионов в смартфоне
- Поветкин проиграл британцу Уайту нокаутом
- В Приморье два человека погибли в результате ДТП
- Слуцкий высказался о призыве США освободить Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru