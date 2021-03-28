Названы способы избавиться от шпионов в смартфоне

Корпораций стремятся заполучить себе как можно больше клиентов, используя для этого слежку через смартфоны, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко.

Эксперт сообщил, почему при переговорах нужно убирать смартфон со стола

По его словам, сведения о пользователях и потенциальных покупателях товаров и услуг собирают большинство приложений в телефоне, однако существуют способы противостоять тотальному шпионажу. Для этого необходимо отказать программам в доступе к микрофону, динамикам, камере и геолокации.

Как сообщил эксперт, если смартфон стал быстро разряжаться, без ведома появляются новые приложения, или всплывают подозрительные окна, необходимо проверить все файлы в телефоне.

В России растет количество случаев кражи информации с экранов смартфонов. Большой объем конфиденциальной информации в памяти гаджетов делает их владельцев уязвимыми для злоумышленников.

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ФОТО: pexels.com // Katrien Grevendonck
ТЕГИ:КибербезопасностьСмартфоны
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