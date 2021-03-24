Назван простой способ защитить информацию на смартфоне

В России растет количество случаев кражи информации с экранов смартфонов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрия Рябинина.

Эксперт сообщил, почему при переговорах нужно убирать смартфон со стола

По его словам, большой объем конфиденциальной информации в памяти гаджетов делает их владельцев уязвимыми для злоумышленников. Как правило, кража данных с экрана, в том числе связанных с финансовыми операциями, происходит в публичных местах.

Так, мошенники наблюдают за дисплеем и обращают внимание на тексты документов, сообщений, а также на всплывающие уведомления на экране. При этом владелец смартфона не заметит, что кто-то читает его переписку или чувствительную финансовую информацию.

Рябинин советует защитить свой гаджет от посторонних глаз дополнительным аксессуаром - пленкой или стеклом антишпион.

Голосовой помощник даже в неактивном режиме – активный слушатель, сообщил «Прайм» руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

По его словам, поскольку личные данные практически не защищены, не стоит при нем обсуждать свою жизнь и финансы.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КибербезопасностьСмартфоны
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