Эксперт сообщил, почему при переговорах нужно убирать смартфон со стола

Согласно этике делового общения, во время встречи и переговоров партнеры не отвлекаются на смартфон, оставленный на столе, а также на посторонние телефонные звонки, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Марка Шермана.

Эксперт назвала опасные ошибки при зарядке смартфона

Он рекомендует получать оповещение на часы, чтобы постоянно не проверять телефон. При этом гаджет лучше заблаговременно убрать в карман, сумку или портфель.

Ранее стало известно, как с помощью различных методов вернуть украденный гаджет.

Воперационных системах Аndroid и iOS имеются программы трекинга. Жертва кражи может с помощью компьютера войти в личный кабинет на сайте разработчика или производителя и посмотреть, где последний раз устройство включалось.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныСмартфоны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры