Эксперт сообщил, почему при переговорах нужно убирать смартфон со стола

Он рекомендует получать оповещение на часы, чтобы постоянно не проверять телефон. При этом гаджет лучше заблаговременно убрать в карман, сумку или портфель.

Ранее стало известно, как с помощью различных методов вернуть украденный гаджет.

Воперационных системах Аndroid и iOS имеются программы трекинга. Жертва кражи может с помощью компьютера войти в личный кабинет на сайте разработчика или производителя и посмотреть, где последний раз устройство включалось.

