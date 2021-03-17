Эксперт сообщил, почему при переговорах нужно убирать смартфон со стола
Согласно этике делового общения, во время встречи и переговоров партнеры не отвлекаются на смартфон, оставленный на столе, а также на посторонние телефонные звонки, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Марка Шермана.
Он рекомендует получать оповещение на часы, чтобы постоянно не проверять телефон. При этом гаджет лучше заблаговременно убрать в карман, сумку или портфель.
Ранее стало известно, как с помощью различных методов вернуть украденный гаджет.
Воперационных системах Аndroid и iOS имеются программы трекинга. Жертва кражи может с помощью компьютера войти в личный кабинет на сайте разработчика или производителя и посмотреть, где последний раз устройство включалось.
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