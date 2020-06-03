Названы симптомы COVID-19 у кошек
Самые популярные домашние животные — собаки и кошки — могут заражаться новым коронавирусом COVID-19. Об этом заявили специалисты подведомственных Россельхознадзору центров охраны здоровья животных и стандартизации лекарственных средств и кормов для животных.
По их данным, собаки обычно переносят болезнь без явных симптомов, а у заразившихся кошек заметны проявления острой респираторной инфекции, пишет РБК. Кошки с коронавирусом начинают чихать, кашлять, у них наблюдаются повышенная температура и выделения из носа и глаз, иногда возникает диарея и рвота.
По данным ВОЗ, новый коронавирус не передаётся от кошек и собак человеку, однако звери могут заражаться от человека, а в случае с кошками — заражать друг друга. Больным COVID-19 советуют поберечь питомцев, по возможности избегая тесных контактов во время болезни.
В Россельхознадзоре не считают необходимым массовое тестирование домашних питомцев, но советуют проверять тех из них, у кого болеют хозяева. Предварительно следует проконсультироваться с ветеринаром. Если это необходимо, у животного возьмут ПЦР-тест. Если заболевание выявят, то домашнего любимца посоветуют изолировать и назначат лечение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru