Названы симптомы COVID-19 у кошек

По их данным, собаки обычно переносят болезнь без явных симптомов, а у заразившихся кошек заметны проявления острой респираторной инфекции, пишет РБК. Кошки с коронавирусом начинают чихать, кашлять, у них наблюдаются повышенная температура и выделения из носа и глаз, иногда возникает диарея и рвота.

По данным ВОЗ, новый коронавирус не передаётся от кошек и собак человеку, однако звери могут заражаться от человека, а в случае с кошками — заражать друг друга. Больным COVID-19 советуют поберечь питомцев, по возможности избегая тесных контактов во время болезни.

В Россельхознадзоре не считают необходимым массовое тестирование домашних питомцев, но советуют проверять тех из них, у кого болеют хозяева. Предварительно следует проконсультироваться с ветеринаром. Если это необходимо, у животного возьмут ПЦР-тест. Если заболевание выявят, то домашнего любимца посоветуют изолировать и назначат лечение.

