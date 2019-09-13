Названы шесть слов, достаточных для путешествий по любой стране

По его словам, достаточно знать следующие слова на локальном языке: «бесплатно», «можно», «прямо», «есть», «спать», «здесь». Кротов отметил, что, комбинируя эти слова, можно составить 270 различных предложений.

Он также добавил, что не стоит рассчитывать только на английский, поскольку во многих странах Азии и Африки на нем не говорят.

Ранее в ходе Восточного экономического форума были озвучены самые опасные и безопасные для туристов страны.



