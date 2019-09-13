Названы шесть слов, достаточных для путешествий по любой стране
Известный путешественник и тревел-блогер Антон Кротов, посетивший 116 стран мира, заявил, что для комфортной поездки в любую страну мира достаточно знать шесть слов на местном языке. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», он поделился своим секретом во время лекции для жителей Московской области.
По его словам, достаточно знать следующие слова на локальном языке: «бесплатно», «можно», «прямо», «есть», «спать», «здесь». Кротов отметил, что, комбинируя эти слова, можно составить 270 различных предложений.
Он также добавил, что не стоит рассчитывать только на английский, поскольку во многих странах Азии и Африки на нем не говорят.
Ранее в ходе Восточного экономического форума были озвучены самые опасные и безопасные для туристов страны.
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