На ВЭФ озвучили самые опасные и безопасные для туристов страны

Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) обнародовали доклад-рейтинг стран с точки зрения их привлекательности и безопасности для туристов. Об этом сообщает Интерфакс.

Так, согласно докладу, наиболее безопасными странами, для путешествий являются Финляндия, Исландия и Оман. Россия по данному показателю находится на 98-м месте, что на 11 пунктов выше, чем в 2017 году (рейтинг готовится раз в два года).

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Топ-5 в рейтинге самых опасных стран составили Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Отмечается, что критериями безопасности, по которым оцениваются страны, являются надежность полиции, число терактов, количество убийств, издержки от преступных действий.


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ФОТО: flickr/Pat O'Malley
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