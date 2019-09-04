На ВЭФ озвучили самые опасные и безопасные для туристов страны

Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) обнародовали доклад-рейтинг стран с точки зрения их привлекательности и безопасности для туристов. Об этом сообщает Интерфакс.

Так, согласно докладу, наиболее безопасными странами, для путешествий являются Финляндия, Исландия и Оман. Россия по данному показателю находится на 98-м месте, что на 11 пунктов выше, чем в 2017 году (рейтинг готовится раз в два года).