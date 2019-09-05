Ломидзе: К развитию туризма на Камчатке давно нужно было привлечь исландцев!

5 сентября22:00

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.

1

Минтранс подготовит меры сдерживания цен на авиабилеты

Минтранс РФ к октябрю этого года подготовит меры сдерживания цен на авиабилеты, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

Майя Ломидзе: «Это связано с тем, что авиаперевозчики официально объявляли о 9-10-процентном (минимум) повышении цен в зимний период (и, соответственно, в весеннем и летнем сезоне 2020 года). Эта новость обошла все средства массовой информации и, конечно, потенциальные пассажиры были обеспокоены тем, что же будет происходить с ценами (при том, что они и так достаточно высокими). Что же, будем ждать, какие меры предложит предпринять Минтранс для того, чтобы цены не росли так быстро», - сказала Майя Ломидзе НСН

2

Япония надеется на обоюдное смягчение визового режима с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что процесс смягчения визового режима с Россией будет обоюдно ускорен. По его словам, в Японии растет число людей, желающих приехать во Владивосток, из-за чего две крупнейшие японские авиакомпании запускают прямое авиасообщение между Токио и Владивостоком, добавил Абэ.

Майя Ломидзе: «Надо сказать, что иностранным гражданам визу во Владивосток можно получить электронным образом. Поэтому, видимо, все-таки, речь идет о выросшем числе граждан Японии, которые хотят посетить другие города нашей страны, в которые по электронной визе пока попасть невозможно», - предположила она, общаясь с НСН

3

Финляндию назвали самой безопасной страной для туристов

Финляндию назвали самой безопасной страной для туристов. В тройку лидеров также вошли Исландия и Оман. По данным специалистов, Россия расположилась в рейтинге на 98-м месте. Кстати, двумя годами ранее наша страна занимала позицию на 11 строчек ниже.

Майя Ломидзе: «Хочу добавить, что Финляндия победила и еще в одном рейтинге. Это рейтинг лучших стран для путешествий в дикой природе. Россия здесь заняла 14-место. То, что Скандинавия во многом для нас является образцом с точки зрения развития туризма (в первую очередь, экологического) – факт, который теперь подтверждают сразу два разных международных рейтинга», - подчеркнула она в эфире НСН

4

Стратегию развития туризма Камчатки разработают вместе с экспертами из Исландии

Стратегию развития туризма Камчатки разработают вместе с экспертами из Исландии. Об этом заявил гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. Стратегия будет согласована с Ростуризмом, после чего для Камчатки будет создан бренд территории.

Майя Ломидзе: «На это взгляд, на мой взгялд, нельзя не обратить внимания. Я бы сказал, давно пора было привлечь исландских специалистов. Этот остров, также как и Камчатка, славится своими вулканами, своей долиной гейзеров и является такой же заветной мечтой туристов по всему миру. Будем надеяться, что число туристов на Камчатке в скором времени станет сопоставимо с числом туристов в Исландии. Главное, чтобы их не стало слишком много, иначе Камчатку придется закрыть для туристов, чтобы сохранить уникальную природу», - отметила Майя Ломидзе в разговоре с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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