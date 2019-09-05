Ломидзе: К развитию туризма на Камчатке давно нужно было привлечь исландцев!
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Минтранс подготовит меры сдерживания цен на авиабилеты
Минтранс РФ к октябрю этого года подготовит меры сдерживания цен на авиабилеты, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.
Майя Ломидзе: «Это связано с тем, что авиаперевозчики официально объявляли о 9-10-процентном (минимум) повышении цен в зимний период (и, соответственно, в весеннем и летнем сезоне 2020 года). Эта новость обошла все средства массовой информации и, конечно, потенциальные пассажиры были обеспокоены тем, что же будет происходить с ценами (при том, что они и так достаточно высокими). Что же, будем ждать, какие меры предложит предпринять Минтранс для того, чтобы цены не росли так быстро», - сказала Майя Ломидзе НСН.
Япония надеется на обоюдное смягчение визового режима с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что процесс смягчения визового режима с Россией будет обоюдно ускорен. По его словам, в Японии растет число людей, желающих приехать во Владивосток, из-за чего две крупнейшие японские авиакомпании запускают прямое авиасообщение между Токио и Владивостоком, добавил Абэ.
Майя Ломидзе: «Надо сказать, что иностранным гражданам визу во Владивосток можно получить электронным образом. Поэтому, видимо, все-таки, речь идет о выросшем числе граждан Японии, которые хотят посетить другие города нашей страны, в которые по электронной визе пока попасть невозможно», - предположила она, общаясь с НСН.
Финляндию назвали самой безопасной страной для туристов
Финляндию назвали самой безопасной страной для туристов. В тройку лидеров также вошли Исландия и Оман. По данным специалистов, Россия расположилась в рейтинге на 98-м месте. Кстати, двумя годами ранее наша страна занимала позицию на 11 строчек ниже.
Майя Ломидзе: «Хочу добавить, что Финляндия победила и еще в одном рейтинге. Это рейтинг лучших стран для путешествий в дикой природе. Россия здесь заняла 14-место. То, что Скандинавия во многом для нас является образцом с точки зрения развития туризма (в первую очередь, экологического) – факт, который теперь подтверждают сразу два разных международных рейтинга», - подчеркнула она в эфире НСН.
Стратегию развития туризма Камчатки разработают вместе с экспертами из Исландии
Стратегию развития туризма Камчатки разработают вместе с экспертами из Исландии. Об этом заявил гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. Стратегия будет согласована с Ростуризмом, после чего для Камчатки будет создан бренд территории.
Майя Ломидзе: «На это взгляд, на мой взгялд, нельзя не обратить внимания. Я бы сказал, давно пора было привлечь исландских специалистов. Этот остров, также как и Камчатка, славится своими вулканами, своей долиной гейзеров и является такой же заветной мечтой туристов по всему миру. Будем надеяться, что число туристов на Камчатке в скором времени станет сопоставимо с числом туристов в Исландии. Главное, чтобы их не стало слишком много, иначе Камчатку придется закрыть для туристов, чтобы сохранить уникальную природу», - отметила Майя Ломидзе в разговоре с НСН.
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