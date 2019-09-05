Ломидзе: К развитию туризма на Камчатке давно нужно было привлечь исландцев!

Майя Ломидзе: «На это взгляд, на мой взгялд, нельзя не обратить внимания. Я бы сказал, давно пора было привлечь исландских специалистов. Этот остров, также как и Камчатка, славится своими вулканами, своей долиной гейзеров и является такой же заветной мечтой туристов по всему миру. Будем надеяться, что число туристов на Камчатке в скором времени станет сопоставимо с числом туристов в Исландии. Главное, чтобы их не стало слишком много, иначе Камчатку придется закрыть для туристов, чтобы сохранить уникальную природу», - отметила Майя Ломидзе в разговоре с НСН.

