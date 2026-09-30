Собянин рассказал об участии столичных педагогов в конкурсах профмастерства

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить реализацию комплекса мер по поддержанию высокого социального и профессионального статуса учителя. Об этом сообщает портал mos.ru.

На заседании президиума правительства столицы рассмотрели доклад вице-мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой о расширении участия педагогов в конкурсе «Педагоги года Москвы», олимпиаде «Московский учитель», других смотрах профессионального мастерства. По итогам обсуждения вопроса Собянин обозначил необходимость продолжать реализацию мер по поддержанию высокого статуса педагогов, что является важнейшим приоритетом правительства города и соответствует задачам федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети».

В системе образования в Москве работают 110 тысяч педагогических работников, включая 54 тысячи учителей. Педагогам доступно множество возможностей для повышения квалификации. Так, в специальной информационной системе — региональном реестре дополнительных профессиональных программ — размещено 155 различных курсов. В составлении индивидуального плана развития компетенций помогает Корпоративный университет московского образования. С начала года на первую квалификационную категорию аттестовали более 2,2 тысячи учителей, на высшую — свыше 3,3 тысячи. Процедура аттестации педагогов автоматизирована и проводится с помощью сервиса «Аттестация педагогов» на платформе «МЭШ».

Смотры и конкурсы профессионального мастерства - важнейший инструмент профессионального роста учителей, в связи с этим правительство Москвы создает благоприятные условия для участия в состязаниях максимального числа работников городских школ. В этом году в 36-й раз состоялся конкурс педагогического мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы», в котором могут принять участие школьные учителя, воспитатели, психологи, логопеды, дефектологи, педагоги дополнительного образования, начинающие специалисты. К состязанию присоединились около 2,5 тысячи человек. Победители и призер смотра успешно представляют Москву на всероссийских конкурсах, в том числе «Учитель года России» и «Воспитатель года России». Многие лауреаты в дальнейшем становятся наставниками молодых специалистов, а их методики внедряют в работу городских школ и колледжей.

Кроме того, в Москве проводится метапредметная олимпиада «Московский учитель». Цель состязания — оценить умение специалистов работать с информацией, анализировать, выстраивать логику, решать междисциплинарные задачи. Участники олимпиады проверяют знания по математической, информационной, читательской, естественно-научной грамотности, критическому мышлению. В этом учебном году «Московский учитель» пройдет в 13-й раз. В прошлом году в олимпиаде приняли участие более 21 тысячи педагогов.

Также преподаватели из столицы участвуют во Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы», учрежденном Минпросвещения РФ в 2022 году. К смотру допускаются педагоги со стажем не менее двух лет, которые преподают предметы «Родной язык» и «Родная литература», и реализующие образовательные программы на родном языке воспитатели детских садов.

Кроме того, в Москве проводится фестиваль педагогических идей «От трех до семи». Его организаторами выступают Департамент образования и науки города и Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования. Стать участниками могут педагоги дошкольного образования и педколлективы, представляющие методические разработки по актуальным направлениям «Патриотическое воспитание дошкольников в Год единства народов России», «Сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей», «Формирование безопасной информационной среды для детей».

В столице проводится в том числе конкурс среди городских учителей-предметников, которым удалось добиться высоких достижений в профессиональной деятельности. Смотр проходит ежегодно, в 2026 году в нем поучаствовали 278 человек, около ста из них стали обладателями премии в размере 200 тысяч рублей.

В то же время правительство Москвы предоставляет гранты в сфере образования. Город проводит отбор педагогов школ, колледжей, вузов, центров дополнительного образования, а также научно-педагогических работников, учеников и студентов, добившихся выдающихся результатов. Ежегодно гранты получают 140 учителей, 80 школьников, 25 научно-педагогических работников, 20 преподавателей колледжей, 20 студентов таких учреждений, 15 педагогов дополнительного образования.

