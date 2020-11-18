Профессия грузчика лидирует по популярности среди российских мужчин

В России составлен список самых популярных мужских профессий, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Работа».

Мужчины чаще всего претендуют на вакансии водителей, грузчиков и разнорабочих. Доля резюме в профессии водителя составила 81%. Таковы данные за III квартал текущего года.

Согласно исследованию, на позицию грузчиков и разнорабочих претенденток-женщин не оказалось вообще. Также российские мужчины больше всего претендуют на вакансии строителей, электриков, инженеров, сварщиков, продавцов, администраторов и техников.

Ранее были названы самые востребованные профессии в период первой вспышки коронавируса в России.

На первое место в апреле и мае этого года в России попала профессия врача, на втором месте — грузчики.

