Названы самые востребованные специалисты 2020 года
Менеджеры по продажам, инженеры и водители стали самыми востребованными специалистами в 2020 году. Об этом говорится в исследовании HeadHunter.
В нем были проанализировали вакансии, размещенные работодателями на сервисе в течение года, передает РИА Новости.
Также востребованными были врачи, бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты, пишут «Известия».
В Москве самой актуальными специалистами оказались менеджеры по продажам, на втором месте находятся инженеры.
Директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов предположил, что профессия программиста станет наиболее востребованной после пандемии коронавируса. По его словам, дистанционная работа привела к большим переменам в IT-сфере.
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