Названы самые востребованные специалисты 2020 года

Менеджеры по продажам, инженеры и водители стали самыми востребованными специалистами в 2020 году. Об этом говорится в исследовании HeadHunter.

В нем были проанализировали вакансии, размещенные работодателями на сервисе в течение года, передает РИА Новости.

Профессия грузчика лидирует по популярности среди российских мужчин

Также востребованными были врачи, бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты, пишут «Известия».

В Москве самой актуальными специалистами оказались менеджеры по продажам, на втором месте находятся инженеры.

Директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов предположил, что профессия программиста станет наиболее востребованной после пандемии коронавируса. По его словам, дистанционная работа привела к большим переменам в IT-сфере.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПрофессииРейтинг
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме