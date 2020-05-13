В «Яндексе» назвали самую востребованную профессию после пандемии
Директор по распространению технологий "Яндекса" Григорий Бакунов предположил, какая профессия станет наиболее востребованной после пандемии коронавируса.
Как сообщает "Дни.ру", Бакунов назвал профессию программиста.
Эксперт пояснил, что режим удаленной работы способствовал большим переменам в IT-сфере. Он добавил, что сегодня даже у жителей отдаленных регионов появилась возможность устроиться в крупную авторитетную компанию.
Ранее директор по развитию кадрового агентства Елена Лимонова рассказала о том, как изменился рынок труда в условиях пандемии
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