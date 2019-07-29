Названы самые востребованные профессии в России
Рынок труда в России сталкивается с нехваткой рабочих со средним (43%) или среднеспециальным образованием (41%). Такие результаты показало исследование HeadHunter, пишет РИА Новости.
Отмечается, что самыми востребованными на рынке труда в стране являются профессии токаря, слесаря, техника на заводе, а также IT-специалиста, пишет RT.
Также в исследовании выявили, что работодатели ждут от будущих сотрудников добросовестности и дисциплины (56%), специализированных знаний (55%), готовности к переобучению и повышению квалификации (37%).
В то же время от работников с высшим образованием ожидают владения специализированным знаниями (73%), навыками программирования (31%) и владения IT-системами, а также неспециализированными программами (30%).
Ранее сообщалось, что учёные ВНИИ труда назвали наименее востребованные в России профессии. По результатам экспертного исследования, на первых позициях антирейтинга оказались учителя средней школы и бухгалтеры.
Кроме того, недавний опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян считают, что наличие диплома необязательно для получения высокооплачиваемой работы. Руководитель департамента аналитических бизнес-решений компании «HeadHunter» Наталья Данина подтвердила в эфире НСН невысокую значимость диплома по сравнению с другими факторами.
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