Названы самые востребованные профессии в России

Рынок труда в России сталкивается с нехваткой рабочих со средним (43%) или среднеспециальным образованием (41%). Такие результаты показало исследование HeadHunter, пишет РИА Новости.

Отмечается, что самыми востребованными на рынке труда в стране являются профессии токаря, слесаря, техника на заводе, а также IT-специалиста, пишет RT.

Также в исследовании выявили, что работодатели ждут от будущих сотрудников добросовестности и дисциплины (56%), специализированных знаний (55%), готовности к переобучению и повышению квалификации (37%).

В то же время от работников с высшим образованием ожидают владения специализированным знаниями (73%), навыками программирования (31%) и владения IT-системами, а также неспециализированными программами (30%).